Росія шукає нових солдатів в Африці: людей заманюють обіцянками роботи, — Foreign Policy

Росія активізувала вербування громадян африканських країн для участі у війні проти України, використовуючи фальшиві пропозиції роботи та мережу посередників. За даними української розвідки, у 2026 році Москва планує залучити щонайменше 18,5 тисячі іноземних бійців.

Про це повідомило видання Foreign Policy.

У матеріалі йдеться, що вербування дедалі частіше відбувається через агентства з працевлаштування, соцмережі та посередників у країнах Африки, Росії та Близького Сходу.

Одним із прикладів журналісти назвали історію громадянина Кенії Клінтона Ньяпари Могеси. Після завершення роботи сантехніком у Катарі він повідомив родині, що знайшов нову роботу в Росії. Уже за кілька днів після прибуття до Москви чоловік сказав братові, що проходить військову підготовку, а згодом перестав виходити на зв’язок.

Пізніше українська воєнна розвідка опублікувала фотографії Могеси та повідомила про його загибель на окупованій території сходу України у січні. За даними української сторони, при ньому були паспорти ще двох громадян Кенії, яких, імовірно, також завербували за схожою схемою.

Видання пише, що після початку повномасштабного вторгнення РФ дедалі частіше залучає іноземців з Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки. За оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень та українських військових, втрати російської армії за час війни могли сягнути близько 1,3 млн осіб.

За даними Національної служби розвідки Кенії, понад тисячу громадян країни вже завербували для участі у війні Росії проти України. Станом на лютий 2026 року 39 із них перебували у лікарнях, 30 повернули додому, а ще 28 вважалися зниклими безвісти. Також влада Кенії повідомляла, що 89 кенійців перебували безпосередньо на фронті.

Представник правозахисної організації Vocal Africa Фред Оджіро заявив, що багато людей погоджувалися на поїздку, думаючи, що їдуть на цивільну роботу.

“Це не солдати, які свідомо пішли воювати. Це молоді люди, які думали, що їдуть на звичайну роботу і опинилися на війні без можливості вибратися”, — сказав він.

Водночас частина рекрутів погоджується добровільно через безробіття та складнощі з міграцією до Європи. Заступниця директора африканської програми International Crisis Group Полін Бакс зазначила, що люди погоджуються на ризиковані пропозиції, щоб отримати російську візу та шанс на роботу за кордоном.

У матеріалі також йдеться, що вербувальна мережа використовує Telegram, VKontakte, туристичні агентства та структури, пов’язані з “Африканським корпусом” — наступником ПВК “Вагнер”. Кенійські розслідувачі повідомляли про можливу причетність співробітників аеропорту, поліції та міграційної служби, які могли допомагати рекрутам виїжджати за хабарі.

Посольство Росії у Найробі заперечує незаконне вербування та заявляє, що іноземці можуть добровільно вступати до армії РФ, якщо легально перебувають у країні. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, серед тих, хто воює на боці Росії, виявили громадян щонайменше 36 африканських країн.

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявляв про намір і надалі підтримувати Росію у війні проти України, зокрема постачати боєприпаси та військових. Про це повідомляло Reuters з посиланням на державне агентство КНДР KCNA.

Українська розвідка в лютому повідомляла, що військові КНДР виконують бойові завдання під керівництвом російських офіцерів. Їх залучають до стрільби зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також до аеро- й артилерійської розвідки. Крім того, вони беруть участь у коригуванні ударів РСЗВ.