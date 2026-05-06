Россия ищет новых солдат в Африке: людей заманивают обещаниями работы, — Foreign Policy

Россия активизировала вербовку граждан африканских стран для участия в войне против Украины, используя фальшивые предложения работы и сеть посредников. По данным украинской разведки, в 2026 году Москва планирует привлечь не менее 18,5 тысячи иностранных бойцов.

Об этом сообщило издание Foreign Policy.

В материале говорится, что вербовка все чаще происходит через агентства по трудоустройству, соцсети и посредников в странах Африки, России и Ближнего Востока.

Одним из примеров журналисты назвали историю гражданина Кении Клинтона Ньяпары Могесы. После завершения работы сантехником в Катаре он сообщил семье, что нашел новую работу в России. Уже через несколько дней после прибытия в Москву мужчина сказал брату, что проходит военную подготовку, а затем перестал выходить на связь.

Позже украинская военная разведка опубликовала фотографии Могесы и сообщила о его гибели на оккупированной территории востока Украины в январе. По данным украинской стороны, при нем были паспорта еще двух граждан Кении, которых, вероятно, также завербовали по похожей схеме.

Издание пишет, что после начала полномасштабного вторжения РФ все чаще привлекает иностранцев из Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. По оценкам Центра стратегических и международных исследований и украинских военных, потери российской армии за время войны могли составить около 1,3 млн человек.

По данным Национальной службы разведки Кении, более тысячи граждан страны уже завербовали для участия в войне России против Украины. По состоянию на февраль 2026 года 39 из них находились в больницах, 30 вернули домой, а еще 28 считались пропавшими без вести. Также власти Кении сообщали, что 89 кенийцев находились непосредственно на фронте.

Представитель правозащитной организации Vocal Africa Фред Оджиро заявил, что многие люди соглашались на поездку, думая, что едут на гражданскую работу.

"Это не солдаты, которые сознательно пошли воевать. Это молодые люди, которые думали, что едут на обычную работу и оказались на войне без возможности выбраться", — сказал он.

В то же время часть рекрутов соглашается добровольно из-за безработицы и сложностей с миграцией в Европу. Заместитель директора африканской программы International Crisis Group Полин Бакс отметила, что люди соглашаются на рискованные предложения, чтобы получить российскую визу и шанс на работу за рубежом.

В материале также говорится, что вербовочная сеть использует Telegram, VKontakte, туристические агентства и структуры, связанные с "Африканским корпусом" — преемником ЧВК "Вагнер". Кенийские расследователи сообщали о возможной причастности сотрудников аэропорта, полиции и миграционной службы, которые могли помогать рекрутам выезжать за взятки.

Посольство России в Найроби отрицает незаконную вербовку и заявляет, что иностранцы могут добровольно вступать в армию РФ, если легально находятся в стране. По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, среди тех, кто воюет на стороне России, обнаружили граждан не менее 36 африканских стран.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявлял о намерении и в дальнейшем поддерживать Россию в войне против Украины, в частности поставлять боеприпасы и военных. Об этом сообщало Reuters со ссылкой на государственное агентство КНДР KCNA.

Украинская разведка в феврале сообщала, что военные КНДР выполняют боевые задачи под руководством российских офицеров. Их привлекают к стрельбе из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также к аэро- и артиллерийской разведке. Кроме того, они участвуют в корректировке ударов РСЗО.