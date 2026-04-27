Северная Корея продолжит помогать РФ: что пообещал Ким Чен Ын министру Белоусову

Северная Корея, которая поставляет РФ боеприпасы для ведения войны против Украины и живую силу, намерена продолжить это делать и в дальнейшем.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна продолжит поддерживать политику России, и обсудил укрепление военных связей с Москвой, сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство KCNA. По мнению аналитиков, что даже после войны такое сотрудничество сохранится

Как известно, в Северную Корею на церемонию завершения строительства мемориала в память о северокорейских солдатах, погибших в боях в Курской области России, приехал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

По итогам встреч он заявил, что договорился с северокорейскими официальными лицами о том, чтобы поставить военное сотрудничество на стабильную долгосрочную основу и подписать план сотрудничества на период с 2027 по 2031 год в конце этого года.

Как отмечает профессор Института дальневосточных исследований Университета Кеннам Лим Ыль-чхоль, пятилетний план сотрудничества "указывает на подготовку к послевоенному периоду после Украины".

"Это повышает вероятность того, что их широкое политическое, военное и экономическое сближение, вероятно, сохранится даже после окончания войны, и отношения войдут в стадию институционального альянса".

Ким Чен Ын в своей речи по случаю завершения строительства мемориала заявил, что северокорейские войска, сражавшиеся на стороне российских сил, "уничтожили агрессоров", добавив, что это сорвало то, что он назвал "гегемонистскими амбициями и военным авантюризмом Соединенных Штатов и Запада".

"Правительство Северной Кореи продолжит оказывать полную поддержку политике России по защите своего суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности", — заверил глава КНДР.

Россия и Северная Корея в 2024 году подписали "Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", который включал положение о взаимной обороне.

С того времени КНДР отправила около 14 тысяч военнослужащих для участия в боевых действиях на стороне российских войск под Курском. По данным международных осинтеров, в ходе боевых действий погибли свыше 6000 солдат Северной Кореи.

Украинская разведка в феврале констатировала, что солдаты КНДР выполняют боевые задачи под руководством российских офицеров. Их привлекают к ведению огня из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также к аэроразведке и артиллерийской разведке. Кроме этого, северокорейские военные участвуют в корректировке ударов РСЗО.

Отдельный акцент участия армии КНДР в войне — освоение беспилотных технологий. В ГУР подчеркнули, что получение практического опыта работы с дронами и адаптация к условиям современных боевых действий является одной из ключевых причин привлечения северокорейского контингента к войне против Украины.

На прошлой неделе РФ и Северная Корея завершили строительство автомобильного моста через реку Туманную. Он заработает в июне этого года. Ранее между двумя странами было только железнодорожное сообщение и нечастые пассажирские перелеты.

В январе этого года появилась информация, что Северная Корея резко сократила объемы поставок оружия в Россию. За первый месяц 2026-го был зафиксирован лишь один случай захода российских судов-контейнеровозов в порты КНДР.

Напомним, КНДР готовится нарастить производство противотанковых ракетных комплексов Bulsae-4, которые уже применяются ее военными в войне против Украины.

Также сообщалось, что Россия отправляет похищенных украинских детей в лагеря в Северной Корее на "перевоспитание".