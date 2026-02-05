Приобретают навыки и бьют по границе Украины: где сейчас находятся солдаты КНДР, — ГУР

Россия все активнее использует военных Северной Кореи в войне против Украины, и в частности привлекает их к артиллерийским обстрелам, разведке и работе с дронами. В ГУР объясняют, что северокорейские солдаты действуют под контролем российских командиров и фактически проходят боевое обучение в условиях современной войны.

Как говорится в публикации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, контингент армии КНДР не только остается на стороне государства-агрессора, но и постепенно наращивает свое присутствие вблизи украинской границы. По данным разведки, по состоянию на январь 2026 года северокорейские военные перемещаются в Курскую область РФ, с территории которой осуществляются атаки на пограничные общины Украины.

Также украинская разведка отмечает, что солдаты КНДР выполняют боевые задачи под руководством российских офицеров. Их привлекают к ведению огня из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также к аэроразведке и артиллерийской разведке. Кроме этого, северокорейские военные участвуют в корректировке ударов РСЗО.

Отдельный акцент участия армии КНДР в войне — освоение беспилотных технологий. В ГУР отмечают, что получение практического опыта работы с дронами и адаптация к условиям современных боевых действий является одной из ключевых причин привлечения северокорейского контингента к войне против Украины.

По информации разведки, между Москвой и Пхеньяном налажена постоянная ротация военнослужащих КНДР, которые находятся в Курской области. За время участия в боевых действиях против Украины в Северную Корею уже вернулись около трех тысяч солдат, которые прошли реальные боевые условия.

Большинство из них, по данным ГУР, сейчас привлечены к подготовке других подразделений армии КНДР. В конце концов, полученный в Украине опыт они передают как инструкторы и фактически распространяют навыки ведения войны нового поколения на всю северокорейскую армию.

Стоит заметить, в ноябре 2025 года российские СМИ уже писали, что солдаты из КНДР прибыли в Курскую область, чтобы пройти обучение в учебных центрах инженерных войск России и помочь с разминированием. В то же время в материале прямо сказано, что северокорейских солдат отправили в Россию без всяких гарантий на возвращение домой.

Напомним, что в КНДР начали пропагандировать войну в Украине как "путь к вечной жизни", используя истории о солдатах, которые подорвали себя на фронте, как пример героизма для идеологического воспитания армии.

Также Фокус писал, что по состоянию на осень 2025 года, по данным Сеула, на войне в Украине погибли по меньшей мере 600 северокорейских солдат, а еще тысячи получили ранения.