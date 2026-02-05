Набувають навички та б'ють по прикордонню України: де наразі знаходяться солдати КНДР, — ГУР

Росія все активніше використовує військових Північної Кореї у війні проти України, і зокрема залучає їх до артилерійських обстрілів, розвідки та роботи з дронами. У ГУР пояснюють, що північнокорейські солдати діють під контролем російських командирів і фактично проходять бойове навчання в умовах сучасної війни.

Як йдеться в публікації Головного управління розвідки Міністерства оборони України, контингент армії КНДР не лише залишається на боці держави-агресора, а й поступово нарощує свою присутність поблизу українського кордону. За даними розвідки, станом на січень 2026 року північнокорейські військові переміщуються до Курської області РФ, з території якої здійснюються атаки на прикордонні громади України.

Також українська розвідка зазначає, що солдати КНДР виконують бойові завдання під керівництвом російських офіцерів. Їх залучають до ведення вогню зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також до аеророзвідки й артилерійської розвідки. Окрім цього, північнокорейські військові беруть участь у коригуванні ударів РСЗВ.

Відео дня

Окремий акцент участі армії КНДР у війні — опанування безпілотних технологій. У ГУР наголошують, що здобуття практичного досвіду роботи з дронами та адаптація до умов сучасних бойових дій є однією з ключових причин залучення північнокорейського контингенту до війни проти України.

За інформацією розвідки, між Москвою та Пхеньяном налагоджена постійна ротація військовослужбовців КНДР, які перебувають у Курській області. За час участі у бойових діях проти України до Північної Кореї вже повернулися близько трьох тисяч солдатів, які пройшли реальні бойові умови.

Більшість із них, за даними ГУР, нині залучені до підготовки інших підрозділів армії КНДР. Зрештою, отриманий в Україні досвід вони передають як інструктори та фактично поширюють навички ведення війни нового покоління на всю північнокорейську армію.

Варто зауважити, у листопаді 2025 року російські ЗМІ вже писали, що солдати з КНДР прибули в Курську область, щоб пройти навчання в навчальних центрах інженерних військ Росії та допомогти з розмінуванням. Водночас в матеріалі прямо сказано, що північнокорейських солдатів відправили в Росію без жодних гарантій на повернення додому.

Нагадаємо, що в КНДР почали пропагувати війну в Україні як "шлях до вічного життя", використовуючи історії про солдатів, які підірвали себе на фронті, як приклад героїзму для ідеологічного виховання армії.

Також Фокус писав, що станом на осінь 2025 року, за даними Сеула, на війні в Україні загинули щонайменше 600 північнокорейських солдатів, а ще тисячі дістали поранення.