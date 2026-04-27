Північна Корея продовжить допомагати РФ: що пообіцяв Кім Чен Ин міністру Бєлоусову

Північна Корея, яка постачає РФ боєприпаси для ведення війни проти України та живу силу, має намір продовжити це робити й надалі.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна й надалі підтримуватиме політику Росії, і обговорив зміцнення військових зв'язків із Москвою, повідомляє Reuters із посиланням на державне інформаційне агентство KCNA. На думку аналітиків, що навіть після війни така співпраця збережеться

Як відомо, до Північної Кореї на церемонію завершення будівництва меморіалу в пам'ять про північнокорейських солдатів, загиблих у боях у Курській області Росії, приїхав міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов.

За підсумками зустрічей він заявив, що домовився з північнокорейськими офіційними особами про те, щоб поставити військове співробітництво на стабільну довгострокову основу і підписати план співробітництва на період з 2027 по 2031 рік наприкінці цього року.

Як зазначає професор Інституту далекосхідних досліджень Університету Кеннам Лім Ил-Чхоль, п'ятирічний план співпраці "вказує на підготовку до післявоєнного періоду після України".

"Це підвищує ймовірність того, що їхнє широке політичне, військове та економічне зближення, імовірно, збережеться навіть після закінчення війни, і відносини увійдуть у стадію інституційного альянсу".

Кім Чен Ин у своїй промові з нагоди завершення будівництва меморіалу заявив, що північнокорейські війська, які воювали на боці російських сил, "знищили агресорів", додавши, що це зірвало те, що він назвав "гегемоністськими амбіціями і військовим авантюризмом Сполучених Штатів і Заходу".

"Уряд Північної Кореї продовжить надавати повну підтримку політиці Росії щодо захисту свого суверенітету, територіальної цілісності та інтересів безпеки", — запевнив глава КНДР.

Росія і Північна Корея 2024 року підписали "Договір про всеосяжне стратегічне партнерство", який включав положення про взаємну оборону. Відтоді КНДР відправила близько 14 тисяч військовослужбовців для участі в бойових діях на боці російських військ під Курськом. За даними міжнародних осинтерів, під час бойових дій загинуло понад 6000 солдатів Північної Кореї.

Українська розвідка в лютому констатувала, що солдати КНДР виконують бойові завдання під керівництвом російських офіцерів. Їх залучають до ведення вогню зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також до аеророзвідки та артилерійської розвідки. Крім цього, північнокорейські військові беруть участь у коригуванні ударів РСЗВ.

Окремий акцент участі армії КНДР у війні — освоєння безпілотних технологій. У ГУР наголосили, що здобуття практичного досвіду роботи з дронами та адаптація до умов сучасних бойових дій є однією з ключових причин залучення північнокорейського контингенту до війни проти України.

Минулого тижня РФ і Північна Корея завершили будівництво автомобільного мосту через річку Туманну. Він запрацює в червні цього року. Раніше між двома країнами було тільки залізничне сполучення і нечасті пасажирські перельоти.

У січні цього року з'явилася інформація, що Північна Корея різко скоротила обсяги поставок зброї в Росію. За перший місяць 2026-го було зафіксовано лише один випадок заходу російських суден-контейнеровозів у порти КНДР.

Нагадаємо, КНДР готується наростити виробництво протитанкових ракетних комплексів Bulsae-4, які вже застосовуються її військовими у війні проти України.

Також повідомлялося, що Росія відправляє викрадених українських дітей до таборів у Північній Кореї на "перевиховання".