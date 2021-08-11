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Иногда они уменьшаются. Почему украинцам вернули льготный тариф на электричество

Снижение тарифа на электроэнергию для тех, кто потребляет до 250 кВт — хороший пример того, как массированная критика действий власти дает свои результаты. Наступление на социальные права тем слабее — чем сильнее сопротивление общества.

Алексей Кущ
Алексей Кущ
Экономист, финансовый аналитик
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Проверка электрического счетчика
Снижение тарифа на электроэнергию для тех, кто потребляет до 250 кВт реально сэкономит часть доходов малоимущих и люди заплатят этой осенью меньше.

Вода камень точит. Даже если "камень"- это сознание наших чиновников.

Снижение тарифа на электроэнергию для тех, кто потребляет до 250 кВт — хороший тому пример. Понятно, что это решение — промежуточное и не решает проблемы диспропорций в энергетике. Но даже этот временный результат по тарифу, реально сэкономит часть доходов малоимущих и люди заплатят этой осенью меньше.

И есть шанс, что власть, наконец, подумает о перезагрузке неработающей рыночной модели. Хотя, я не верю в то, что нынешняя власть способна на такую перезагрузку.

Я подсчитал: с осени прошлого года только мной было сделано до 40 комментариев и написано ряд статей на тему повышение тарифа на электроэнергию для населения.

Я не уставал повторять, что решение Юрия Витренко в бытность оного главой Минэнерго о снятии льготных 100 квт — это "Шнобелевская премия" в экономике, ведь никто в мире не додумался в кризис "бить" по самым бедным.

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Нынешнее решение о снижении тарифа — хорошая иллюстрация тезиса Маркса касательно того, что в капиталистическом государстве власть априори не будет заботиться о росте социальных стандартов.

В политику там идут не затем, чтобы помогать бедным, а для того, чтобы упрощать процесс обогащения богатых. Наступление на социальные права тем слабее — чем сильнее сопротивление общества.

Наш пример показал, что массированная критика действий власти дает свои результаты и там боятся "электрического майдана", то есть, пока еще действуют на упреждение, а не постфактум.

Единственное, что для меня непонятно — почему не ввели повышенный тариф (рыночная цена умноженная на два) для тех, кто потребляет свыше 500 квт и "рыночная цена умноженная на три" — для тех "физиков", кто потребляет более 1000.

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Аргументы против мне известны: дробление счетчиков, установка солнечных панелей.

Но это все отговорки: те, кто отапливают электричеством бассейны или сауны, могут заплатить повышенный тариф.

Думается, это решение тоже должно быть принято. Во всяком случае, логика говорит об этом.

Ну а пока, нужно все еще быть бдительными — решение о снижении тарифа могут то и отменить…

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