Іноді вони зменшуються. Чому українцям повернули пільговий тариф на електрику

Вода камінь точить. Навіть якщо "камінь" — це свідомість наших чиновників.

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Зниження тарифу на електроенергію для тих, хто споживає до 250 кВт, — гарний тому приклад. Зрозуміло, що це рішення — проміжне та не вирішує проблеми диспропорцій в енергетиці. Але навіть цей тимчасовий результат щодо тарифу реально заощадить частину доходів малозабезпечених, і люди заплатять цієї осені менше.

І є шанс, що влада, нарешті, подумає про перезавантаження непрацюючої ринкової моделі. Хоча я не вірю в те, що нинішня влада здатна на таке перезавантаження.

Я підрахував: із осені минулого року тільки мною було зроблено до 40 коментарів і написано низку статей на тему підвищення тарифу на електроенергію для населення.

Я не втомлювався повторювати, що рішення Юрія Вітренка під час перебування його главою Міненерго про зняття пільгових 100 квт — це "Шнобелівська премія" в економіці, адже ніхто в світі не додумався в кризу "бити" по найбідніших.

Нинішнє рішення про зниження тарифу — хороша ілюстрація тези Маркса щодо того, що в капіталістичній державі влада апріорі не піклуватиметься про зростання соціальних стандартів.

У політику там ідуть не для того, щоб допомагати бідним, а для того, щоб спрощувати процес збагачення багатих. Наступ на соціальні права тим слабкіший, чим сильніший опір суспільства.

Наш приклад показав, що масова критика дій влади дає свої результати, і там бояться "електричного майдану", тобто поки ще діють на випередження, а не постфактум.

Єдине, що для мене незрозуміло — чому не ввели підвищений тариф (ринкова ціна помножена на два) для тих, хто споживає понад 500 кВт і "ринкова ціна помножена на три" — для тих "фізиків", хто споживає понад 1000.

Аргументи проти мені відомі: дроблення лічильників, установка сонячних панелей.

Але це все відмовки: ті, хто опалюють електрикою басейни або сауни, можуть заплатити підвищений тариф.

Здається, це рішення теж має бути прийняте. У всякому разі, логіка говорить про це.

Ну а поки потрібно все ще бути пильними — рішення про зниження тарифу можуть-то й скасувати ...

Першоджерело.