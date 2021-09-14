Газовая схватка. Почему Газпром не продлит транзит через украинскую ГТС

О новой газовой войне и возможностях Газпрома нашими же руками аннулировать транзитный договор.

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Итак, простая схема, с помощью которой Газпром может выйти из транзитного сотрудничества с Украиной. Рисую, можно сказать, почти "на салфетке".

Долгое время нам рассказывали байки о том, что мы, дескать, не покупаем российский газ. Это была токсичная история прежде всего для нас самих, так как обывателей убеждали в том, что энергетически независимы от РФ и можем всегда купить газ в Европе.

На самом деле, физически мы отбирали как раз российский газ (из нашей ГТС). А виртуально — покупали его на европейских хабах.

Чтобы провести по документам объем газа, изъятый из ГТС, на западной границе возле словацкий Великих Капушан был построен "газовый коллайдер", по которому "гоняли" небольшой объем газа туда-сюда, накручивая счетчики аверса и реверса: нужно было "накрутить" транзит газа в Европу в объеме отобранного из ГТС российского газа (14,5 млрд. куб.) и точно также накрутить показатели виртуального реверса из Европы на те же 14,5 млрд.

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Простая математика показывает, что эта схема работает при условии, если объем транзита российского газа по нашей ГТС превышает размер виртуального реверса из Европы , то есть, транзит должен быть больше упомянутых выше 14,5 млрд. кубов.

А теперь представьте, что сейчас, после ввода в действие обходного "Северного потока-2" Газпром говорит: мы не будем прокачивать через территорию Украины 40 млрд. кубов газа, как зафиксировано в контракте.

Мы прокачаем 5 млрд, а за транзит остальных 35 млрд. просто заплатим деньги (в контракте заложен принцип транзитируй или плати).

Что нам делать в таком случае? Наш дефицит газа составляет 14,5 млрд. кубов. Пять миллиардов кубов российского газа физически заберем из "трубы", а где взять еще 10? А в "трубе" должен оставаться еще и технологический газ.

Значит, придется покупать недостающие 10 млрд. кубов в Европе и закачивать их в нашу ГТС, но уже в формате реального, а не виртуального, как раньше, реверса.

И здесь возникают первые проблемы: одно дело счетчик на трубе накручивать, а другое — реально развернуть поток.

Но даже если нам удастся это сделать, труба не может работать в режиме реального реверса и аверса, газ не может по одной трубе одновременно двигаться в противоположных направлениях.

ГТС способна работать в режиме реального аверса и виртуального реверса, но не предназначена для реального аверса и реверса на одном временном отрезке.

То есть, нам придется глушить трубу на восточной границе и перенастраивать ее на получение газа из ЕС без возможностей транзитирования.

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Как только это произойдет, Газпром тут же обвинит Украину в невыполнении транзитного контракта и в одностороннем порядке разорвет его. И докажет свою правоту в любом арбитраже — ведь это мы не сможем осуществлять транзит и перекроем вентиль на входе с РФ.

Вот такая схема для Газпрома.

Ну и еще несколько соображений о том, почему Газпрому выгодно платить, но не транзитировать газ через Украину.

Сейчас цена на европейских хабах на газ взлетела до рекордных 800 долларов. По сравнению с долгосрочными контрактами, речь идет о ценовой премии в пределах 400-500 долл.

К зиме газ может подорожать еще больше, но пусть даже хабовая премия для Газпрома составит 500 дол +. Очевидно, что чем меньше объем прокачки, тем выше цены.

Если Газпром полностью перекроет транзит по территории Украины, он потеряет чуть более одного миллиарда долларов, выплаченных нам за неосуществленный транзит.

Для компенсации этой суммы, ему нужно продать на своей электронной площадке с премией 500+ всего несколько миллиардов кубов газа (обычно на ЭТП он продает до 1 млрд. со сроками поставки сутки/месяц).

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В таком случае, за несуществующий транзит по украинской ГТС заплатит европейский потребитель (с помощью сверхвысокой хабовой цены). Ну и частично — наш.

Этим объясняется и тот факт, почему Газпром начал "сушить" свои ПХГ.

Попутно Газпром решает и другую задачу — как доказать европейцам нужность и критическую важность для континента СП-2.

Именно поэтому, вероятность "газовой войны" этой зимой вполне реальна.

Пока нас спасут запасы газа в подземных хранилищах, но это не значит, что не будет отключений и локальный проблем. А запасы не вечны.

В общем, можете слать благодарственные телеграммы Яценюку, Коболеву, Витренко и иже с ними. Они приближали этот день как могли.

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