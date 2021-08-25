Тариф на час. Как снижение тарифов для населения усугубляет долговой кризис
Неожиданно для бытовых потребителей с 1 октября 2021 года подешевеет электроэнергия. Разрыв между ценой для населения и реальной рыночной ценой растет. Кто оплатит этот аттракцион щедрости?
До 1,44 грн за кВт*ч (на 14%) снизится тариф для домохозяйств, которые потребляют менее 250 кВт*ч в месяц с 1 октября 2021 года. Все, что выше лимита в 250 кВт*ч, будет оплачиваться по тарифу 1,68 грн/кВт*ч. Такое решение принял Кабмин 11 августа.
Новые тарифы позволят немного сэкономить. Например, при потреблении 350 кВт*ч в месяц экономия составит 60 грн, или 10,2%
Разработанное Минэнерго постановление "О внесении изменений в постановление Кабмина от 5 июня 2019 года №483 и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабмина", где изложены детали новых тарифов, по состоянию на 13 августа обнародовано не было. Поэтому из-за отсутствия официального документа некоторые эксперты, к которым обратился Фокус, воздержались от комментариев.Важно
Примечательно, что на этом же заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль не обошел вниманием и тарифы на газ. Он отметил, что НАК "Нафтогаз" на период с 1 октября 2021-го по 30 апреля 2022 года предлагает гражданам тарифный план "Комфортный сезон" с ценой кубометра в размере 7,96 грн с НДС.
"Это действительно очень выгодное предложение, ведь мы видим, что цены на газ на европейских биржах почти достигли 20 грн за 1 куб. м голубого топлива", — отметил премьер. То есть в газовом вопросе, как и в энергетическом, власть директивно пытается обеспечить населению цены ниже рыночных.
Снижение тарифов. Обещания и реальность
"С 1 октября мы снижаем тарифы для абсолютного большинства населения, потребляющего до 250 кВт*ч. Речь идет о 80% домохозяйств. Для людей тариф будет составлять 1,44 грн с НДС. Это станет возможным благодаря внедрению финансовой модели ПСО. Такая модель в Украине вводится впервые и предусматривает, что государственные генерирующие компании, в частности "Укргидроэнерго" и "Энергоатом", становятся ключевыми участниками ее реализации", — такой комментарий Германа Галущенко, министра энергетики, опубликовали 11 августа на сайте Минэнерго.
Решение для многих оказалось неожиданным. Ведь в экспертной среде давно говорят о несоответствии тарифов для населения рыночному уровню, из-за чего в энергетике углубляется долговой кризис.
"Можно посчитать реальную стоимость электроэнергии для населения. Биржевая цена составляет 2,1 грн/кВт*ч. Добавив тариф на распределение — допустим, 96 коп. (в Николаевской обл.), тариф "Укрэнерго" — 25 коп. и НДС 20%, — мы выходим на обоснованную рыночную цену для населения: около 3,5–4 грн/кВт*ч", — говорит Дмитрий Марунич, энергоэксперт.
В свою очередь Андриан Прокип, эксперт программы "Энергетика" аналитического центра "Украинский институт будущего", напоминает, что последнее повышение тарифов на электроэнергию для населения состоялось в марте 2017 года, и затем почти четыре года тарифы сохранялись на одном уровне вплоть до декабря 2020-го, когда отменили льготный тариф 90 коп. на первые 100 кВт*ч. Притом инфляция за этот период в совокупности составила около 35%.Важно
Ряд опрошенных Фокусом экспертов называет нынешнее снижение тарифов политическим.
"Сохранение такого тарифа ориентировочно до середины 2022 года должно обеспечить поддержку населением политических проектов власти и президента. Если, допустим, состоятся досрочные выборы в Верховную Раду, партия "Слуга народа" будет спекулировать на том, что снижение тарифов на электроэнергию и газ — их заслуга", — отмечает Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических исследований.
С другой стороны, долги населения за потребленную электроэнергию в 2021 году уже достигли 7,6 млрд грн, а за коммунальные услуги в целом — 70 млрд грн. Егор Киян, аналитик по экономическим вопросам МЦПИ, считает повышение тарифов в такой ситуации "дорогой в никуда" и видит выход в улучшении энергосбережения и уменьшении нагрузки на энергоструктуру.
Прощай, рынок
В последние годы Украина, во многом в силу обязательств перед международными партнерами, проводила рыночные реформы на рынке газа и электроэнергии. Основная часть закона о рынке электроэнергии (собственно, запуск рынка) вступила в силу летом 2019 года. В рамках реформы государство должно было отказаться от ручного регулирования цен для населения, однако пока происходит обратное.Важно
"Это решение ставит точку в реформах электроэнергетики, потому что ни в одной европейской стране не было прецедента, когда президент или правительство устанавливают цену. Искусственно заниженные цены искажают рынок и позволяют проводить на нем манипуляции. Поэтому нужно переводить всех участников на рыночную модель, а малообеспеченным предлагать субсидии", — считает Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.
Закрывать дыру, которая образуется из-за несоответствия цен рыночному уровню, по словам Омельченко, будут за счет перераспределения средств госкомпаний "Укргидроэнерго" и "Энергоатом", снижения объема субсидий на оплату коммунальных услуг для населения, а также более высоких цен на электроэнергию для промышленности. В связи с этим Андриан Прокип предупреждает, что конечные потребители заплатят за снижение цены на электроэнергию либо ухудшением качества энергоснабжения, либо подорожанием в целом большинства товаров и услуг в стране.
Несмотря на снижение тарифа, риск, что электроэнергия подорожает, никуда не делся. Потому что реальная цена выше, чем установленный тариф
Международные партнеры от таких шагов власти тоже будут вряд ли в восторге.
"О новой программе с МВФ теперь можно говорить только весной 2022 года, а ЕБРР и Всемирный банк будут менее активными в работе с потенциальными инвесторами. Позиция Украины в тарифном вопросе может быть жесткой, поскольку денег на субсидии нет, а обедневшее население наращивает долги. Но нас могут поставить на место", — предупреждает Юрий Корольчук.
Впрочем, несмотря на энергодискуссии, именно суровый МВФ отчасти выступает спонсором тарифной щедрости властей. Ведь Украина получила возможность закрыть свои внешние обязательства за счет безвозмездного гранта от МВФ в сумме $2,7 млрд в рамках программы стимулирования мировой экономики для преодоления кризиса. Это финансирование не предполагает выполнения каких-либо условий государствами-получателями. Соответственно, советы кредиторов пока никому не интересны.