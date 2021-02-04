До 2023 Украина полностью откажется от импорта электричества из России, - Кулеба

Взамен украинская энергосистема присоединится к системе Европейского союза

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "5 канала" рассказал о том, почему Украина вынуждена импортировать электричество из России и Белоруси.

По словам Дмитрия Кулебы, украинская система электроэнергии с советских времен подключена к российской и белорусской электросистемам. Из-за этого в критические ситуации с украинской генерацией приходится закупать электричество в Беларуси или России.

"До 2023 года украинская система электроэнергии должна полностью отрезаться от российской и беларусской и присоединиться к системе Европейского союза. За два года коллеги из Министерства энергетики должны привести украинскую систему к европейским стандартам. 2023 год — это самый ранний срок", — заявил министр.

Сообщается, что из-за морозов и увеличению потреблению электричества в стране, поэтому импорт из Беларуси и России это временный и вынужденный шаг.

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Напомним, 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из Российской Федерации. Согласно плану, опубликованному в понедельник на сайте централизованного сбора данных о производстве, транспортировке и потреблении электроэнергии для общеевропейского рынка "ENTSO-E", поставки из РФ назначены в часы пиковых нагрузок на украинскую электросеть.

Также с начала года Украина начала импортировать электричество из Беларуси.