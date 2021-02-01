Украина начала закупать электроэнергию из России: получены первые 600 мегаватт

В первый же день поставок в Украину поступит тысячу мегаватт, причем в дальнейшем их объемы будут расти.

С 1-го февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из Российской Федерации. Так, согласно плану, опубликованному в понедельник на сайте централизованного сбора данных о производстве, транспортировке и потреблении электроэнергии для общеевропейского рынка "ENTSO-E", поставки из РФ назначены в часы пиковых нагрузок на украинскую электросеть.

Так, в понедельник, с 12:00 до 15:00, а также с 20:00 до 21:00 планируется поставлять по 200 мегаватт каждый час, а в последующие два часа (с 21:00 по 23:00) – по 100 МВт в час:

Как сообщает издание "Украинская правда", первые поставки электроэнергии из страны-оккупанта уже прошли и были отмечены на сайте "Укрэнерго". В частности, информация об этом отобразилась на главной странице ресурса – на интерактивной инфографике поставок электричества из разных стран:

Согласно суточным аукционам "НЭК "Укрэнерго", поставки будут осуществлять ООО "ОНК-ГРУПП". При этом, 2 февраля эта компания будет осуществлять поставки уже 300 МВт-ч каждый час (с 12:00 до 15.00 и с 20:00 по 21:00).

Как сообщается в публикации, общество с ограниченной ответственностью "ОНК-Групп" зарегистрировано в Одессе, а его конечным бенефициарным владельцем указан некто Виктор Милевский.

Информагентство "Интерфакс-Украина" уточнило, что "по результатам месячного аукциона, доступ к сечению "Россия-Украина" с 1 по 28 февраля мощностью 50 МВт выкупило ООО "НЭК", еще по 100 МВт на весь месяц и дополнительно на вторую его половину приобрело ООО "Стимекс".

"В результате трейдеры выкупили 11,5% доступной пропускной способности в месяц и ее треть – на период 15-28 февраля", – сообщается в материале агентства.

Бенефициарами "Стимекса" (по 50% акций) являются Ольга Дячик и Сергей Дружук, который до этого работал генеральным директором в "Пакко Холдинг" – регионального ритейлера и операторе магазинов "Вопак" и "Пакко" на Западной Украине. Компания получила лицензию на поставку электроэнергии еще начале июля 2019 года, и по данным самой компании ("StimexEnergy"), их приоритетными клиентами по потреблению электроэнергии является торговые и торгово-развлекательные центры.

"При этом, основателем ООО "НЭК" является ООО "Агентство инвестиционного менеджмента", президентом которого указан бывший глава "Региональной газоснабжающей компании" Дмитрия Фирташа Александр Притыка", – сообщает агентство.

Отметим также, что в первых числах января этого года, после девяти месяцев запрета, в Украину были возобновлены поставки электроэнергии из Беларуси.

На днях Кабинет министров принял постановление, согласно которому повышение тарифов на электроэнергию будет частично компенсировано для некоторых групп потребителей, для чего правительство заложило почти полтора миллиарда гривен.