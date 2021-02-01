Україна почала закуповувати електроенергію з Росії: отримані перші 600 МВт-год

У перший день постачання в Україну надійде тисяча МВт-год, до того ж в подальшому їх обсяги зростатимуть.

З 1-го лютого Україна відновила імпорт електроенергії з Російської Федерації. Так, згідно з планом, опублікованим в понеділок на сайті централізованого збору даних про виробництво, транспортування та споживання електроенергії для загальноєвропейського ринку "ENTSO-E", постачання з РФ призначені в години пікових навантажень на українську електромережу.

Так, у понеділок, з 12:00 до 15:00, а також з 20:00 до 21:00 планується поставляти по 200 мегават кожен годину, а у наступні дві години (з 21:00 по 23:00) — по 100 МВт на годину:

Як повідомляє видання "Українська правда", перші постачання електроенергії з країни-окупанта вже пройшли і були відзначені на сайті "Укренерго". Зокрема, інформація про це була відображена на головній сторінці ресурсу — на інтерактивній інфографіці постачань електрики з різних країн:

Згідно добовим аукціонам "НЕК" Укренерго", постачання здійснюватимуть ТОВ "ОНК-ГРУП". При цьому, 2 лютого ця компанія буде здійснювати постачання вже 300 МВт-год щогодини (з 12:00 до 15:00 і з 20:00 по 21:00).

Як повідомляється в публікації, товариство з обмеженою відповідальністю "ОНК-Груп" зареєстровано в Одесі, а його кінцевим бенефіціарним власником зазначений такий собі Віктор Мілевський.

Інформагентство "Інтерфакс-Україна" уточнило, що "за результатами місячного аукціону, доступ до перетину" Росія-Україна "з 1 по 28 лютого потужністю 50 МВт викупило ТОВ "НЕК", ще по 100 МВт на весь місяць і додатково на другу його половину придбало ТОВ "Стімекс".

"В результаті трейдери викупили 11,5% доступної пропускної здатності в місяць і її третина — на період 15-28 лютого", — повідомляється в матеріалі агентства.

Бенефіціарами "Стімекс" (по 50% акцій) є Ольга Дячик і Сергій Дружук, який до цього працював генеральним директором в "Пакко Холдинг" — регіонального ритейлера і оператора магазинів "Вопак" і "Пакко" на Західній Україні. Компанія отримала ліцензію на постачання електроенергії ще на початку липня 2019 року, і за даними самої компанії ("StimexEnergy"), їх пріоритетними клієнтами по споживанню електроенергії є торгові і торгово-розважальні центри.

"При цьому, засновником ТОВ "НЕК" є ТОВ "Агентство інвестиційного менеджменту", президентом якого вказаний колишній голова "Регіональної газопостачальної компанії" Дмитра Фірташа Олександр Притика", — повідомляє агентство.

Зазначимо також, що в перших числах січня цього року, після девʼяти місяців заборони, в Україні відновили постачання електроенергії з Білорусі.

Днями Кабінет міністрів прийняв постанову, згідно з якою підвищення тарифів на електроенергію буде частково компенсовано для деяких груп споживачів, для чого уряд заклав майже півтора мільярда гривень.