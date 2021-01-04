Поставки электроэнергии из Беларуси возобновлены после 9-ти месяцев запрета

С начала года импорт электроэнергии Украиной превысил экспорт уже на 11,3%.

По состоянию на 4 января Украина импортировала из Беларуси 150 МВт*ч электрической энергии. Еще 30 МВт*ч было импортировано из Словакии через Бурштынский энергоостров. Экспорт составил 133 МВт*ч, из них 93 МВт*ч в Венгрию и 40 МВт*ч в Румынию.

Об этом свидетельствуют данные, приведенные на сайте оператора объединенной энергосистемы Украины госкомпании "Укрэнерго".

Фактический запрет на экспорт электроэнергии из Беларуси был установлен 8 апреля. Тогда Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила аукционы, на которых распределяется пропускная способность линий для импорта-экспорта электроэнергии со странами, которые не являются членами Энергетического сообщества (в частности, это Россия и Беларусь).

Эти аукционы были запрещены на все время действия коронавирусного карантина плюс 30 дней после его окончания.

Но с 1 января 2021 года, согласно закону, НКРЭКУ потеряла право ограничивать импорт электроэнергии. Поэтому комиссия внесла изменение в свое апрельское постановление, убрав оттуда пункт о запрете аукционов.

"Укрэнерго" и аналогичное предприятие из Беларуси – "Белэнерго" – 30 декабря подписали новые договоры о поставках электроэнергии в рамках предоставления аварийной помощи. Такая помощь осуществляется в случае возникновения или угрозы возникновения аварийных ситуаций, которые могут привести к уменьшению объемов потребления или временному прекращению электроснабжения потребителей.

Такие договоры заключаются с 2017 года, но пока случаев предоставления или получения аварийной помощи между энергосистемами Украины и Беларуси не было.

Ожидается, что поставки электроэнергии из Беларуси станут особенно выгодными после ввода в эксплуатацию там новой АЭС, построенной за деньги и по технологиям корпорации "Росатом" в г. Островец на севере страны. Бойкот этой АЭС объявили страны Балтии и Польша.

Напомним, Кабинет министров 28 декабря отменил льготный тариф 90 коп/кВт*час на первые 100 кВт*час для бытовых потребителей с 1 января 2021 года. Весь объем потребленной электроэнергии такие потребители будут оплачивать по единому тарифу — 1,68 грн/кВт*час. Этот тариф будет действовать до 31 марта 2021 года.

"Нафтогаз Украины" повысил стоимость газа для бытовых клиентов на 14%. Повышение цены произойдет в январе 2021 года, но за декабрь потребители заплатят по прежним тарифам. Повышение стоимости газа объяснено ростом цен на европейских газовых хабах, что вызвано отопительным сезоном. Однако в этом году увеличение цен остается умеренным из-за больших запасов газа в украинских подземных хранилищах, отмечают в "Нафтогазе".