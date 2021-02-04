До 2023 Україна повністю відмовиться від імпорту електрики з Росії, — Кулеба

Натомість українська енергосистема приєднається до системи Європейського союзу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "5 каналу" розповів про те, чому Україна змушена імпортувати електрику з Росії та Білорусі.

За словами Дмитра Кулеби, українська система електроенергії з радянських часів підключена до російської та білоруської електросистем. Через це в критичні ситуації з українською генерацією доводиться закуповувати електрику в Білорусі або Росії.

"До 2023 року українська система електроенергії повинна повністю відрізатися від російської та білоруської і приєднатися до системи Європейського союзу. За два роки колеги з Міністерства енергетики повинні привести українську систему до європейських стандартів. 2023 рік — це найбільш ранній термін", — заявив Міністр.

Повідомляється, що через морози і збільшення споживання електрики в країні, тому імпорт із Білорусі та Росії це тимчасовий та вимушений крок.

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Нагадаємо, 1 лютого Україна відновила імпорт електроенергії з Російської Федерації. Згідно з планом, опублікованому в понеділок на сайті централізованого збору даних про виробництво, транспортування та споживання електроенергії для загальноєвропейського ринку "ENTSO-E", поставки з РФ призначені в години пікових навантажень на українську електромережу.

Також з початку року Україна почала імпортувати електрику з Білорусі.