В Раде ратифицировали соглашение с Британией о поддержке ВСУ: что предусматривает документ

Общая сумма контрактов с британской стороной превышает $2 млрд. За эти средства будут построены наземные комплексы береговой обороны ВМС, закуплены беспилотники и поставлено новое оружие на корабли с катерами.

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с Великобританией, которое позволит закупить и совместно с британской стороной выпустить вооружения для модернизации кораблей украинского флота. Общая сумма контрактов в 2022 и 2023 годах составит 1,7 млрд фунтов стерлингов ($2,2 млрд), сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины

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Командование украинских военно-морских сил рассчитывает переоснастить восемь ракетных катеров и два противоминных корабля. Речь идет как об установке новых систем вооружений, так и о модернизации старого оружия.

Кроме того, при участии британской стороны будет построена военно-морская инфраструктура ВМС Украины, которая сможет расширить возможности украинского военного флота. Речь идет о более эффективном выполнении задач в акваториях Азовского и Черного морей за счет применения наземных комплексов и беспилотников.

Британские специалисты окажут консультационную поддержку своим украинским коллегам, чтобы исправить ситуацию. Также Великобритания будет участвовать в сооружении в Украине новой системы береговой обороны.

Заместитель Министра обороны Александр Полищук подчеркнул, что обстановка в азовской и черноморской акваториях остается сложной. Российская Федерация постоянно закрывает отдельные морские районы, препятствуя свободному судоходству в регионе.

Ранее Фокус сообщал, что Испания направила свои боевые корабли в Черное море. Представители испанского Министерства обороны заявили, что будут поддерживать суверенитет любого государства, желающего вступить в НАТО.

Тем временем к черноморскому бассейну приближаются шесть российских десантных кораблей, они уже зашли в пролив Ла-Манш.

США направили в Черное море свой ракетный эсминец, он примет участие в военно-морских учениях НАТО в регионе. Этот корабль уже был в черноморской акватории недавно, он покинул ее в начале ноября 2022 года.