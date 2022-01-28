У Байдена обговорили з найбільшими банками США санкції проти Росії, — ЗМІ

Білий дім доручив експертам найбільших фінансових установ розробити заходи, що унеможливлюють вплив антиросійських санкцій на світову економіку. Також Держдеп розглядає запровадження експортного контролю щодо РФ.

Адміністрація президента США Джо Байдена провела переговори з представниками найбільших банків країни щодо запровадження санкцій проти Росії, повідомляє Bloomberg.

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Насамперед Білий дім цікавив аспект дотримання світової фінансової стабільності. Можливі санкції проти РФ не повинні торкнутися світової економіки, що й обговорювалося з провідними фінансовими установами Америки.

"Дискусії проводилися в межах заходів щодо забезпечення того, щоб санкції не порушили глобальну фінансову систему", — повідомляє видання.

Представники Адміністрації президента, зокрема Ради національної безпеки, провели переговори з керівниками банків Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase & Co та Goldman Sachs та іншими. Наразі фінансові експерти розробляють планування своїх дій у разі введення максимально жорстких обмежувальних заходів щодо РФ.

Джерело видання, знайоме з перебігом переговорів, повідомило, що в адміністрації США стурбовані можливими "побічними ефектами" від санкцій, які можуть торкнутися світових економічних процесів. Так сталося у 2018 році, коли антиросійські санкції призвели до збоїв у глобальних ланцюжках постачання алюмінію.

У той же час, помічниця міністра торгівлі США Теа Розман-Кендлер заявила, що якщо Росія вирішить почати агресію проти України, то санкційний удар по економіці РФ буде максимальним.

"У разі вторгнення Росії в Україну ми максимально збільшимо завдані збитки за рахунок обмежувальних заходів", — підкреслила чиновниця. Також вона повідомила, що зараз обговорюються варіанти з експортним контролем щодо РФ.

Також у Держдепі США вважають, що можливість завдати удару по особистих капіталах президента РФ може бути втрачена. Це відбудеться у зв'язку з нездатністю британської влади зупинити приплив російських "брудних грошей" у Лондон. Така ситуація може підірвати зусилля США щодо запровадження нових антиросійських санкцій.

Раніше Фокус повідомляв, що Євросоюз допускає вилучення Росії із системи SWIFT та зупинку "Північного потоку-2", якщо Москва вторгнеться в Україну. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.