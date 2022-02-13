"Ми сра...и на всі їхні санкції", — посол Росії у Швеції відповів Заходу

Російський дипломат грубо висловився про можливі санкції проти Росії з боку США та ЄС.

Посол Росії у Швеції Віктор Татаринцев вилаявся, говорячи про санкції, які США та ЄС можуть запровадити у відповідь на військове вторгнення РФ в Україну. Також він сказав, що попередні західні санкції позитивно вплинули на економіку та сільське господарство Росії. Про це російський дипломат заявив в інтерв'ю шведському виданню Aftonbladet.

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"Вибачте за мову, але ми сра...и на всі їхні санкції. У нас уже було так багато санкцій, і в багатьох відношеннях вони позитивно вплинули на нашу економіку і наше сільське господарство. Ми стали більш самодостатні і змогли збільшити експорт. У нас немає італійських або швейцарських сирів, але ми навчилися робити такі ж добрі російські сири за італійськими та швейцарськими рецептами", — сказав Татаринцев.

[ + – ] Російський посол висловився про санкції Заходу

Також російський дипломат заявив, що США та ЄС не змогли зрозуміти менталітет росіян. Адже чим сильніше Захід тисне на росіян, тим сильнішими росіяни стають у своїй контрреакції, упевнений посол у Швеції.

У той же час, на запитання журналіста, чи можна уникнути війни в нинішній напруженій обстановці російський дипломат відповів, що росіяни воювати не хочуть, і уникнути війни — "це заповітне побажання нашого політичного керівництва".

Нагадаємо, 10 лютого парламент Британії ухвалив закон про посилення санкцій проти РФ у разі вторгнення в Україну. Згідно з документом, тепер країна може запроваджувати санкції проти російських компаній та фізичних осіб.

Також, за інформацією ЗМІ, у США вивчають можливість санкцій проти Росії за кібератаки на Україну. Сенатори заговорили про необхідність запровадження обмежень щодо Росії ще до повномасштабного вторгнення на українську територію.

Також ЄС раніше пригрозив РФ "небаченими раніше санкціями" у разі військового вторгнення в Україну. Глава МЗС Данії сказав, що Кремль поводиться, як в епоху "холодної війни" і попередив про жорсткіші політичні та економічні санкції щодо РФ.