Парламент Британії ухвалив закон про посилення санкцій проти РФ у разі вторгнення в Україну

Згідно з документом, тепер країна може запроваджувати санкції проти російських компаній та фізичних осіб. Обмеження також можуть стосуватися фінансових послуг та інформаційно-комунікаційних технологій.

У парламенті Великобританії ухвалили закон про санкції проти Росії. Ухвалений документ створює основу найжорсткіших санкцій Британії проти Росії. Закон був ухвалений як частина заходів проти військової агресії щодо України. Міністр Європи Джеймс Клєверлі підписав документ. Про це повідомляється у пресрелізі уряду Сполученого Королівства.

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"Цей закон створює основу для найсильнішого режиму санкцій, який Великобританія ввела проти Росії", — заявили в британському уряді.

Тепер уряд країни зможе запроваджувати нові санкції проти Росії. Зокрема, проти російських компаній та фізичних осіб у сфері економічних та стратегічно важливих секторів, таких як хімічна, оборонна, видобувна промисловість. Також це стосуватиметься фінансових послуг та інформаційно-комунікаційних технологій.

"Відтепер Великобританія може запроваджувати санкції не лише до тих, хто безпосередньо пов'язаний з дестабілізацією України, а й до пов'язаних із Урядом Росії структур та підприємств, що мають економічне та стратегічне значення для російського уряду, а також їхніх власників, директорів та довірених осіб", — сказано у повідомленні уряду Британії.

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що країна діятиме у разі ескалації навколо України та закликала Росію до дипломатичного вирішення конфлікту.

"Ми закликаємо Росію до деескалації та обрати шлях дипломатії. Якщо Росія продовжуватиме свою агресію щодо України, Великобританія та її партнери без вагань діятимуть", — сказала Трасс.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що британська влада не виключає конфіскації майна російських олігархів у Лондоні, якщо Росія вторгнеться в Україну. За його словами, ситуація з можливим вторгненням Росії стає все більш тривожною.

Фокус писав, що Британія озброє Україну ракетами. Посол України в Лондоні Вадим Пристайко заявив, що вперше військово-морські сили України отримали зброю, яка допоможе протистояти російському флоту. Яку саме зброю отримала Україна, дипломат не уточнив.