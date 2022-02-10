Парламент Британии принял закон об усилении санкций против РФ в случае вторжения в Украину

Согласно документу, теперь страна может вводить санкции против российских компаний и физических лиц. Ограничения также могут касаться финансовых услуг и информационно-коммуникационных технологий.

В парламенте Великобритании приняли закон о санкциях против России. Принятый документ создает основу для самых жестких санкций Британии против России. Закон был принят, как часть мероприятий против военной агрессии касательно Украины. Министр Европы Джеймс Клеверли подписал документ. Об этом сообщается в пресс-релизе правительства Соединенного Королевства.

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"Этот закон создает основу для сильнейшего режима санкций, который у Великобритании было против России", — заявили в британском правительстве.

Теперь правительство страны сможет вводить новые санкции против России. В частности, против российских компаний и физических лиц в сфере экономических и стратегически важных секторов, таких как химическая, оборонная, добывающая промышленность. Также это будет касаться финансовых услуг и информационно-коммуникационных технологий.

"Отныне Великобритания может вводить санкции не только к тем, кто напрямую связан с дестабилизацией Украины, но и к связанным с Правительством России структурам и предприятиям, имеющим экономическое и стратегическое значение для российского правительства, а также их владельцам, директорам и доверенных лиц", — сказано в сообщении правительства Британии.

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что страна будет действовать в случае эскалации вокруг Украины и призвала России к дипломатическому решению конфликта.

"Мы призываем Россию к деэскалации и избрать путь дипломатии. Если Россия будет продолжать свою агрессию по отношению к Украине, Великобритания и ее партнеры без колебаний будут действовать", — сказала Трасс.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, что британские власти не исключают конфискации имущества российских олигархов в Лондоне, если Россия вторгнется в Украину. По его словам, ситуация с возможным вторжением России становится "все более тревожной".

Фокус писал, что Британия вооружит Украину ракетами. Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что впервые военно-морские силы Украины получили оружие, которое поможет в противостоянии с российским флотом. Какое именно оружие получила Украина, дипломат не уточнил.