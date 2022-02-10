У США вивчають можливість санкцій проти Росії за кібератаки на Україну, — Politico

Сенатори заговорили про необхідність запровадження обмежень щодо РФ до повномасштабного вторгнення на українську територію.

Керівництво комітету Сенату з міжнародних відносин вважає, що майбутня кібератака РФ на Україну має спричинити санкції з боку США ще до початку фактичного повномасштабного вторгнення держави-агресора. Про це повідомляє видання Politico із посиланням на заяви сенаторів.

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"Якби були санкції до вторгнення, вони були б пов'язані з російськими кібератаками всередині України", — заявив журналістам сенатор-демократ Кріс Мерфі, член комітету.

Глава комітету, зі свого боку сенатор-демократ Боб Мендес розповів, що санкції проти РФ за кібератаки є одним із питань, "яке знаходиться на розгляді", уточнивши, що законодавці розглядають можливість запровадження обмежень за вже проведені проти України хакерські операції.

У публікації наголошують, що в той час, як республіканці наполягають на введенні раніше розроблених санкцій до вторгнення РФ в Україну, демократи вважають, що обмеження необхідно вводити вже після перетину російськими військами українського кордону. Однак можливий пакет санкцій щодо кібератак може стати компромісом між сторонами.

Як зазначили журналісти, президент США Джо Байден раніше заявляв, що держава відповість власними атаками хакерів, якщо РФ почне атаку проти України в цифровому полі, проте про санкції в цьому випадку глава держави не згадував. Також наразі невідомо, наскільки серйозною має бути кібератака, щоб спровокувати запровадження американських санкцій.

Видання вказало, що сенатори розглядають можливість запровадження обмежень, спрямованих проти банків РФ, що ускладнюють участь російської держави у світовій економіці, а також збільшення військової допомоги Україні. Водночас вони не уточнили, які з цих заходів вживатимуть у відповідь на кіберудар.

Нагадаємо, в ніч проти 14 січня хакери зламали близько 70 державних вебресурсів України. На низці сторінок з'явилося звернення до українських громадян польською, українською та російською мовами із загрозою викласти їхні особисті дані у відкритий доступ.

Тоді Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики зробив припущення про причетність Росії до інциденту, тоді як Мінцифри прямо вказало на те, що за нападом стоїть держава-агресор.