В США изучают возможность санкций против России за кибератаки на Украину, — Politico

Сенаторы заговорили о необходимости введения ограничений в отношении РФ до полномасштабного вторжения на украинскую территорию.

Руководство комитета Сената по международным отношениям считает, что будущая кибератака РФ на Украину должна повлечь за собой санкции со стороны США еще до начала фактического полномасштабного вторжения государства-агрессора. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на заявления сенаторов.

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"Если бы были санкции до вторжения, они были бы связаны с российскими кибератаками внутри Украины", — заявил журналистам сенатор-демократ Крис Мерфи, член комитета.

Глава комитета, сенатор-демократ Боб Мендес в свою очередь рассказал, что санкции против РФ за кибератаки являются одним из вопросов, "который находится на рассмотрении", уточнив, что законодатели рассматривают возможность введения ограничений за уже проведенные против Украины хакерские операции.

В публикации отмечается, что в то время как республиканцы настаивают на введении ранее разработанных санкций до вторжения РФ в Украину, демократы считают, что ограничения необходимо вводить уже после пересечения российскими войсками украинской границы. Однако возможный пакет санкций, касающийся кибератак, может стать компромиссом между сторонами.

Как указали журналисты, президент США Джо Байден ранее заявлял, что государство ответит собственными хакерскими атаками в случае, если РФ начнут атаку против Украины в цифровом поле, однако о санкциях в этом случае глава государства не упоминал. Также на данный момент неизвестно, насколько серьезной должна быть кибератака, чтобы спровоцировать введение американских санкций.

Издание указало, что сенаторы рассматривают возможность введения ограничений, направленных против банков РФ, затрудняющих участие российского государства в мировой экономике, а также увеличение военной помощи Украине. В то же время они не уточнили, какие из этих мер будут предприняты в ответ на киберудар.

Напомним, в ночь на 14 января хакеры взломали около 70 государственных веб-ресурсов Украины. На ряде страниц появилось обращение к украинским гражданам на польском, украинском и русском языке с угрозой выложить их личные данные в открытый доступ.

Тогда Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики сделал предположение о причастности России к инциденту, в то время как Минцифры прямо указало на то, что за нападением стоит государство-агрессор.