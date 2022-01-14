От хакерской атаки пострадало около 70 сайтов украинских органов власти, — Госспецсвязи

Первыми об инциденте сообщили СМИ "соседней страны". Однако ведомство отказалось утверждать, что за нападением на веб-ресурсы стоит именно РФ.

Хакерская атака на сайты украинских органов государственной власти, которая произошла в ночь с 13 на 14 января, затронула около 70 веб-ресурсов. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) Виктор Жора.

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По словам чиновника, на данный момент проводится расследование кибератаки, первые результаты которого должны появиться до конца текущего дня. Также продолжается устранение последствий инцидента.

"Во время атаки на сайты личные данные граждан Украины никоим образом не искажены, утечки не произошло, контент сайтов не поврежден. Часть сайтов на данный момент принудительно отключена. Сейчас мы собираем доказательства… На протяжении сегодняшнего дня нам удастся собрать доказательную базу. Детальный разбор будет продолжаться", — сказал чиновник.

В то же время Жора отметил, что первыми о хакерской атаке на украинские сайты сообщили СМИ "соседней страны", однако утверждать, кто стоит за нападением, чиновник отказался, так как расследование еще не завершено.

Представитель Госспецсвязи добавил, что мобильное приложение "Дія" на данный момент работает в обычном режиме, однако веб-сайт государственных услуг отключен для предотвращения распространения возможного вируса.

Замглавы ведомства подчеркнул, что прошедшая атака несет в себе две опасности:

искажение информации на государственных сайтах для продолжения информационной войны;

использование уязвимостей в государственной информационной системе и распространение атаки на другие ресурсы.

Жора уточнил, что кибератака затронула приблизительно 70 сайтов органов центральной власти и региональных веб-ресурсов.

На вопрос журналиста о том, не были ли внесены фейковые судебные решения в реестры во время атаки, чиновник сказал: "Эта информация сейчас проверяется".

Министерство культуры и информационной политики со ссылкой на исследование Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщило, что к кибератаке может быть причастна Российская Федерация.

"Такой массовой атаки на госорганы не было давно. Предполагаем, что нынешнее связано с недавним поражением России на переговорах о будущем сотрудничестве Украины с НАТО", — говорится в заявлении.

Также, по данным Центра, на "российский след" может указывать и хронология распространения информации об инциденте. Сначала она появилась в социальных сетях, а далее, начиная с 04:04 14 января, ее опубликовали российские СМИ. Украинские издания начали сообщать об атаке только с 7 утра.

При этом авторы публикации утверждают, что злоумышленники попытались скрыть "российский след" при помощи размещения упоминаний о Волыни, Галичине, Полесье, "исторических землях" и ОУН-УПА.

[ + – ] Сообщение хакеров

"Очевидно, что это сделано специально, чтобы бросить тень за хакерскую атаку на Польшу: Россия и ее прокси давно работают над тем, чтобы поссорить две дружеские соседские страны", — считают представители Центра.

Напомним, ночью 14 января ряд государственных сайтов подверглись кибератаке — среди них веб-ресурсы Кабинета министров, Министерства образования, Министерства энергетики и портал "Дія". Хакеры разместили послание гражданам Украины с угрозами на украинском, русском и польском языках, в котором утверждалось, что все их личные данные были слиты в общую сеть.

В свою очередь экс-посол США в России и бывший специальный помощник президента США Барака Обамы Майкл Макфол выразил опасение, что за кибератакой стоят российские власти.