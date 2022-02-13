"Мы сра…и на все их санкции", — посол России в Швеции ответил Западу

Российский дипломат грубо высказался о возможных санкциях против России со стороны США и ЕС.

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев выругался, говоря о санкциях, которые США и ЕС могут ввести в ответ на военное вторжение РФ в Украину. Также он сказал, что предыдущие западные санкции положительно повлияли на экономику и сельское хозяйство России. Об этом российский дипломат заявил в эксклюзивном интервью шведскому изданию Aftonbladet.

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"Простите за язык, но мы сра…и на все их санкции. У нас уже было так много санкций, и во многих отношениях они оказали положительное влияние на нашу экономику и наше сельское хозяйство. Мы стали более самодостаточны и смогли увеличить экспорт. У нас нет итальянских или швейцарских сыров, но мы научились делать такие же хорошие русские сыры по итальянским и швейцарским рецептам", — сказал Татаринцев.

[ + – ] Российский посол высказался о санкциях Запада

Также российский дипломат заявил, что США и ЕС не смогли понять менталитет россиян. Ведь чем сильнее Запад давит на русских, тем сильнее русские становятся в своей контрреакции, уверен посол в Швеции.

В то же время, на вопрос журналиста, можно ли избежать войны в сложившейся сегодня напряженной обстановке, российский дипломат ответил, что россияне воевать не хотят, и избежать войны — "это сокровенное пожелание нашего политического руководства".

Напомним, 10 февраля парламент Британии принял закон об усилении санкций против РФ в случае вторжения в Украину. Согласно документу, теперь страна может вводить санкции против российских компаний и физических лиц.

Также, по информации СМИ, в США изучают возможность санкций против России за кибератаки на Украину. Сенаторы заговорили о необходимости введения ограничений в отношении России еще до возможного полномасштабного вторжения на украинскую территорию.

Также ЕС ранее пригрозил РФ "невиданными ранее санкциями" в случае военного вторжения в Украину. Глава МИД Дании сказал, что Кремль ведет себя, как в эпоху "холодной войны" и предупредил о более жестких политических и экономических санкциях в отношении РФ.