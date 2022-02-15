Санкції проти Росії та допомога зі зброєю: ВР прийняла звернення до міжнародної спільноти

Більшість народних депутатів підтримала ухвалу на тлі можливого військового вторгнення Росії в Україну.

Верховна Рада України прийняла звернення до ООН, ПАРЄ, ОБСЄ, НАТО, Європейського парламенту й інших міжнародних організацій для надання оборонної зброї та посилення нових санкцій проти Росії. Крім того, згідно з проєктом, Верховна Рада закликала Росію відвести свої війська від українського кордону, вивести їх із ОРДЛО та Криму, припинити військово-морські навчання в морських акваторіях і зняти морську блокаду. За відповідне рішення проголосували 326 народних депутатів. Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

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Народні депутати затвердили звернення, у якому йдеться про те, що Україна засуджує військову агресію Росії проти України, а також агресивну політику, ультимативну риторику, шантаж і погрози. Крім того, у документі наголосили, що РФ грубо порушила міжнародне право та Будапештський меморандум, у якому Москва гарантувала поважати кордони України. Також Україна подякувала міжнародним партнерам за економічну, дипломатичну, фінансову та військову підтримку та підтвердила прагнення мирного процесу у вирішенні війни на Донбасі. Київ має право сам затверджувати домовленості з безпеки, у тому числі військові альянси.

У зверненні Рада закликала:

Продовжувати підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України в межах міжнародно визнаних кордонів, а також вирішення конфлікту з Росією дипломатичним шляхом.

Посилити санкції проти Росії.

Збільшити та прискорити процес надання Україні комплексної допомоги, зокрема військової.

Продовжувати політичну підтримку України.

Засудити дії російської влади, спрямовані на розширення військової та гібридної агресії проти України.

Зупинити російські військово-морські навчання в морських акваторіях і зняти перепони для морської торгівлі.

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Нагадаємо, Зеленський пообіцяв канцлеру Німеччини Шольцу законопроєкт про особливий статус Донбасу та вибори в ОРДЛО. Шольц заявив, що законопроєкт має з'явитись незабаром "для дискусії". За його словами, ЄС прагне запобігти ескалації збройного конфлікту, а в разі продовження військової агресії Росії проти України на Москву чекають економічні та політичні наслідки.

У Росії заявили, що не мають наміру вторгатися в Україну, якщо їх не спровокують до цього. Постійний представник Російської Федерації при Європейському Союзі Володимир Чижов заявив, що Москва має право на "контратаку", щоб захистити громадян Росії на сході України.