Санкції проти Росії та допомога зі зброєю: ВР прийняла звернення до міжнародної спільноти
Більшість народних депутатів підтримала ухвалу на тлі можливого військового вторгнення Росії в Україну.
Верховна Рада України прийняла звернення до ООН, ПАРЄ, ОБСЄ, НАТО, Європейського парламенту й інших міжнародних організацій для надання оборонної зброї та посилення нових санкцій проти Росії. Крім того, згідно з проєктом, Верховна Рада закликала Росію відвести свої війська від українського кордону, вивести їх із ОРДЛО та Криму, припинити військово-морські навчання в морських акваторіях і зняти морську блокаду. За відповідне рішення проголосували 326 народних депутатів. Про це повідомляє сайт Верховної Ради.
Народні депутати затвердили звернення, у якому йдеться про те, що Україна засуджує військову агресію Росії проти України, а також агресивну політику, ультимативну риторику, шантаж і погрози. Крім того, у документі наголосили, що РФ грубо порушила міжнародне право та Будапештський меморандум, у якому Москва гарантувала поважати кордони України. Також Україна подякувала міжнародним партнерам за економічну, дипломатичну, фінансову та військову підтримку та підтвердила прагнення мирного процесу у вирішенні війни на Донбасі. Київ має право сам затверджувати домовленості з безпеки, у тому числі військові альянси.
У зверненні Рада закликала:
- Продовжувати підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України в межах міжнародно визнаних кордонів, а також вирішення конфлікту з Росією дипломатичним шляхом.
- Посилити санкції проти Росії.
- Збільшити та прискорити процес надання Україні комплексної допомоги, зокрема військової.
- Продовжувати політичну підтримку України.
- Засудити дії російської влади, спрямовані на розширення військової та гібридної агресії проти України.
- Зупинити російські військово-морські навчання в морських акваторіях і зняти перепони для морської торгівлі.
Нагадаємо, Зеленський пообіцяв канцлеру Німеччини Шольцу законопроєкт про особливий статус Донбасу та вибори в ОРДЛО. Шольц заявив, що законопроєкт має з'явитись незабаром "для дискусії". За його словами, ЄС прагне запобігти ескалації збройного конфлікту, а в разі продовження військової агресії Росії проти України на Москву чекають економічні та політичні наслідки.
У Росії заявили, що не мають наміру вторгатися в Україну, якщо їх не спровокують до цього. Постійний представник Російської Федерації при Європейському Союзі Володимир Чижов заявив, що Москва має право на "контратаку", щоб захистити громадян Росії на сході України.