Россию изолируют от финансовых рынков, если она вторгнется в Украину, — Еврокомиссия

В случае ухудшения ситуации в Украине российских граждан также могут лишить доступа к основным экспортным товарам.

Россию, если она осуществит вторжение в Украину, ждут беспрецедентные санкции, в том числе изоляция от мировых финансовых рынков. Об этом предупредила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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В частности, топ-европейский политик раскрыла часть пакета санкций, которые ожидают Россию в случае полномасштабного вторжения в Украину.

По словам председателя Еврокомиссии, Москва будет отрезана от финансовых рынков, а российских граждан лишат доступа к основным экспортным товарам при условии, если Кремль решится на проведение военной операции. Урсула фон дер Ляйен исключила лишь силовой сценарий на действия России по отношению к Украине.

"Санкции будут наложены на все производимые нами товары, которые срочно нужны России для модернизации и диверсификации экономики, где мы доминируем на мировом рынке, а у них нет замены. Переход к санкциям настолько огромен и значителен…Но мы должны давать России шанс вернуться к дипломатии и столу переговоров. Это окно все еще открыто", — подчеркнула глава Европейской комиссии.

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что слабым местом России является ее зависимость от экспорта топлива, поскольку половина российского бюджета формируется за счет подобных продаж.

"России необходимо модернизироваться, и именно это станет невозможным, если будут введены дополнительные санкции", — резюмировала председатель Еврокомиссии.

Напомним, ранее в США исключили отключение России от системы SWIFT. Как отмечают в Белом доме, новый пакет санкций в отношении Москвы из-за вторжения в Украину не предусматривает отсоединение Кремля от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей, однако союзники могут пересмотреть ряд ограничений в случае эскалации конфликта.

Обсуждение жесткого пакета санкций против России стартовало в середине февраля. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, отдельное внимание в ограничениях Европа уделяет энергетике, поставкам сырья и банковской сфере.