США сообщают, что РФ составляет списки украинцев, "которых отправят в лагеря", - РИА Новости

Документ с предупреждением о планах России "отправить украинцев в лагеря" якобы попал в распоряжение новостного сайта. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал документ "домыслом и фейком".

РосСМИ пишут, что Соединенные Штаты утверждают о создании страной-агрессором списков украинских граждан, "которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае вторжения". Информацию опубликовал сайт РИА-новости, ссылаясь на документ, который якобы попал в распоряжение издания.

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По словам РИА, письмо направила представитель США в ООН Батшеба Нелл Крокер верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. В документе говорят о том, что "предполагаемое вторжение приведет к катастрофе в области прав человека в Украине".

"У нас есть достоверная информация о том, что российские силы составляют списки установленных украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации", — цитирует документ издание.

Новостной сайт называет такое заявление "домыслами". Согласно опубликованному документу, который пока не подтвержден, в Штатах "обеспокоены тем, что вторжение приведет к широко распространенным человеческим страданиям". Также в нем гласят, что "эти планы, скорее всего, будут нацелены на тех, кто выступает против действий России, в том числе на журналистов и активистов по борьбе с коррупцией, а также на уязвимые группы, такие как религиозные меньшинства и общество ЛГБТК+".

21 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал документ, назвав "вымыслом и фейком" информацию о составленном Россией списке украинцев, "которые подлежат уничтожению и отправке в лагеря в случае вторжения".

[ + – ] Документ о намерениях России, который якобы направила представитель США в ООН Фото: РИА Новости

21 февраля стало известно, что "ДНР" сообщает о проникновении на юге ОРДЛО группы "украинских диверсантов". Якобы между "народной милицией" и "украинскими диверсантами" завязался бой.

Как пишет американское издание CNN, на Украину нацелены 75% российских войск. По словам чиновника из США, в 60 км от украинской границы дислоцированы 120 батальонных тактических групп.

2 февраля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что РФ изолируют от мировых финансовых рынков в случае вторжения в Украину. Российских граждан лишат доступа к основным экспортным товарам.