На Украину нацелены 75% регулярных российских войск, — США

По словам американского чиновника, в 60 км от украинской границы дислоцированы 120 батальонных тактических групп. Всего у РФ 160 БТГ.

По последним оценкам американской разведки, сейчас порядка 75% российских регулярных войск развернуты против Украины. Об этом сообщает CNN.

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Американское издание ссылается на представителя властей США, непосредственно знакомого с информацией.

Концентрация военного контингента вблизи на расстоянии возможного удара выглядит крайне необычной. Одна из причин тому, считает американское руководство, подготовка к полномасштабному вооруженному вторжению на территорию Украины.

Сообщается, что примерно в 60 км от украинской границы, среди прочего, дислоцированы 120 батальонных тактических групп. По оценкам, у РФ есть всего 160 БТГ. Это примерно 75% основных боевых подразделений России, но на них приходится меньше половины всего личного состава российской армии.

По оценкам США, численность российских войск с учетом сил боевиков на Донбассе, которые сейчас развернуты вокруг Украины, может составлять порядка 190 тыс. человек.

Примерно 35 из 50 дивизионов ПВО, которые есть у РФ, в настоящее время сосредоточены у украинских границ. Более того, согласно оценкам США, в пределах досягаемости украинской территории находятся около 500 истребителей и истребителей-бомбардировщиков, а также 50 средних и тяжелых бомбардировщиков.

Численность российских войск значительно превосходит численность ВСУ.

Напомним, что Борис Джонсон рассказал о плане взятия Киева, которым руководствуется Кремль. Британский премьер ссылается на данные разведки и слова Джозефа Байдена о том, что на этот раз боевые действия на территории Украины не ограничатся Донбассом.

Ранее Фокус сообщал, что РФ закрыла небо над Азовским морем на период с 21 по 26 февраля. Время подачи извещения в систему NOTAM совпало с заходом в море крупной российской эскадры.