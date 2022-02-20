РФ закрыла небо над Азовским морем до 26 февраля: что известно (фото)

Информация о подаче извещения в систему NOTAM совпала с заходом в море крупной российской эскадры.

Россия закрывает большую часть воздушного пространства над Азовским морем с 21 до 26 февраля. Об этом сообщают Telegram-каналы "Записки охотника", "Милитарист" и "Военный обозреватель" со ссылкой на уведомление NOTAM, якобы выпущенное Министерством обороны РФ.

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NОТАМ — это оперативно распространяемая информация об изменениях в правилах полетов, а также аэронавигационной информации. Такие уведомления рассылают, например, во время проведения военных учений, в рамках которых закрывают участки воздушного пространства ради безопасности полетов.

Как выяснил Фокус, 19 февраля Россия подала через систему NOTAM подала заявку о закрытии значительной части воздушного пространства до 26 февраля, но не над Азовским, а над Черным морем южнее и западнее оккупированного Крыма.

Координат над Азовским морем, которые приводят Telegram-каналы, в системе NOTAM нет.

Также отметим, что пророссийский Telegram-канал МыКЕРЧЬ.РФ сообщает, что 20 февраля через Керченский пролив в Азовское море "неким парадным строем" вошли более 10 военных корабли РФ. Эти суда якобы участвуют в масштабных учениях российского ВМФ.

Как ранее писал Фокус, с 11 февраля Россия, якобы в рамках учений, заблокировала значительную часть акватории на севере Черного моря в исключительной морской экономической зоне Украины. Эта блокада значительно усложняет доступ судов к украинским портам.

Также РФ планировала перекрыть практически все Азовское море без коридора для прохода торговых судов. Но затем российские власти отменили свое решение о блокаде.