Перекрытие Черного моря ВМФ России: карту обновили (фото)

В районе, который сейчас закрыт для мирного мореплавания, сейчас проводят учения более 30 кораблей из различных флотов РФ.

Фиолетовым цветом на карте выделена область, которую Военно-морские силы РФ уже перекрыли с 11 февраля на один месяц. Это крупный морской район, включающий захваченные в 2014 году газовые месторождения к западу от Крыма, и тянущийся почти до Керченского перешейка, сообщает главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко в своем Facebook.

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Госгидрография Украины распространила соответствующее предупреждение, сопроводив его таким текстом: "В связи с боевыми учениями Российской Федерации в исключительной морской экономической зоне Украины против ее воли, при плавании в районе ограниченном (координаты)… судоводителям соблюдать предельную осторожность", — отмечает Клименко.

[ + – ] Перекрытые участки Черного моря

Сегодня в перекрытом районе Черного моря началась тренировка ВМФ России. Ее официально заявленная цель: оборона морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил Черноморского флота, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника.

Всего для выполнения задач российский флот задействовал более 30 боевых кораблей различного класса из состава Черноморского и других флотов. Среди них – фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны, — указывает Клименко.

Ранее Фокус сообщал, что Черное море перекрыто для Украины полностью, и приводил первую версию карты с закрытыми участками по состоянию на вчера, 11 февраля 2022 года.

Перед этим, для участия в учениях в Севастополь прибыли шесть больших десантных кораблей. Перед этим, они совершили поход длительностью 13 тысяч км. Все эти суда в период проведения маневров будут базироваться на российской базе ВМФ в Севастополе.

Немногим ранее, Великобритания вооружила украинские войска некими ракетами, которые должны помочь в противостоянии с российским флотом. Детали британских поставок Украине этого оружия не разглашаются.