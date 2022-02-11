Черное море закрыто Россией для Украины полностью - карта перекрытых участков

Исправить положение могут только влиятельные международные организации, ситуация напоминает блокаду украинских портов

Главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко опубликовал карту перекрытий участков Черного моря ВМС Российской Федерации, чьи ВМС вскоре начнут учения у украинских берегов. Карта предоставлена службой NAVAREA III испанского Института гидрографии и морских наук. Это сообщается в Facebook Клименко.

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Таково состояние судоходства в Черноморском регионе по состоянию на 15:00 11 февраля 2022 года, — уточняет Клименко.

[ + – ] Карта перекрытия участков Черного моря

Такого не было за последние восемь лет. Не предусмотрено никаких коридоров для проходов торговых судов. Но не нужно создавать панику, потому что первыми, кто на нее отреагирует, будут судовладельцы, которые начнут изменять свои планы, — резюмирует журналист.

Идет подготовка чего-то, напоминающего морскую блокаду украинских портов. Это необходимо остановить на самом высоком международном уровне, говорит Клименко.

Как видно на карте, перекрыты все черноморские порты Украины.

Ранее Фокус сообщал, что все шесть больших российских десантных кораблей прибыли в Севастополь. Корабли прошли почти 13 тысяч км, прежде чем достигли точки назначения. Они будут участвовать в учениях российских военно-морских сил с 13 февраля.

Речь идет о десантных кораблях "Оленегорский горняк", "Георгий Победоносец", "Петр Моргунов", "Королев", "Минск" и "Калининград". "Оленегорский горняк" и "Георгий Победоносец" — это два корабля танкового типа, способные нести до 10 танков или других бронемашин, а также 340 военных.

На фоне военной активности России, три авианосных группы НАТО начали военные учение в Средиземном море. В учениях участвует американская ударная группа Harry S. Truman, которая объединилась с французским авианосцем "Шарль де Голль" и итальянской авианосной группой "Кавур".