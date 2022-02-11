Чорне море закрила Росія для України повністю — карта перекритих ділянок

Виправити становище можуть лише впливові міжнародні організації, ситуація нагадує блокаду українських портів

Головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко опублікував карту ділянок Чорного моря, які перекрили ВМС Російської Федерації, чиї ВМС незабаром розпочнуть навчання біля українських берегів. Карту надала служба NAVAREA III іспанського Інституту гідрографії та морських наук. Це повідомляють у Facebook Клименка.

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Такий стан судноплавства в Чорноморському регіоні станом на 15.00 11 лютого 2022 року, — уточнює Клименко.

[ + – ] Карта перекриття ділянок Чорного моря

Такого не було за останні вісім років. Не передбачено жодних коридорів для проходів торгових суден. Але не треба створювати паніку, бо першими, хто на неї відреагує, будуть судновласники, які почнуть змінювати свої плани, — резюмує журналіст.

Йде підготовка чогось, що нагадує морську блокаду українських портів. Це необхідно зупинити на найвищому міжнародному рівні, каже Клименко.

Як видно на карті, перекрито всі чорноморські порти України.

Раніше Фокус повідомляв, що всі шість великих російських десантних кораблів прибули до Севастополя. Кораблі пройшли майже 13 тисяч кілометрів, перш ніж досягли точки призначення. Вони братимуть участь у навчаннях російських військово-морських сил із 13 лютого.

Йдеться про десантні кораблі "Оленегірський гірник", "Георгій Побідоносець", "Петро Моргунов", "Корольов", "Мінськ" та "Калінінград". "Оленегірський гірник" та "Георгій Побідоносець" — це два кораблі танкового типу, здатні нести до 10 танків або інших бронемашин, а також 340 військових.

На тлі військової активності Росії три авіаносні групи НАТО розпочали військові навчання в Середземному морі. У навчаннях бере участь американська ударна група Harry S. Truman, яка об'єдналася з французьким авіаносцем "Шарль де Голль" та італійською авіаносною групою "Кавур".