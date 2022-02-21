Уровень угрозы высокий: в Минобороны озвучили сценарии российской агрессии

Россия своими действиями пытается вынудить Украину отказаться от Североатлантического Альянса и Евросоюза. По словам министра обороны Резникова, цель агрессора — "расшатать Украину изнутри и принудить к капитуляции".

Уровень угрозы со стороны России остается высоким, но Украина прогнозирует все сценарии развития событий. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил во время брифинга 21 февраля.

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"Мы ни в коем случае не преуменьшаем угрозу. Ее уровень реально высокий. И мы прогнозируем всевозможные сценарии, выбирая тактику поведения. Мы рассматривали сценарий, что РФ попытается окружить Украину своими войсками от Бреста (Беларусь) до Таганрога (РФ), по суше, на двух морях и во временно оккупированном Крыму", — заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Министр добавил: Украина ожидала, что войска агрессора устроят обострение на востоке. Также были прогнозированы кибератаки, минирования гражданских объектов и попытки устроить беспорядки.

Резников акцентировал, что цель этих действий – расшатать Украину изнутри и принудить к капитуляции. Все для того, чтобы украинская сторона изменила политический курс и отказались от ЕС и НАТО, потеряв независимость. Пока этот сценарий пытаются воплотить и сейчас на границе с Украиной находятся 147 тысяч российских военнослужащих.

"Отвода мы не видим, не говорим об уменьшении количества войск. Были прогнозы, что российские войска не покинут Беларусь после учений. Также не стали сюрпризом внезапные учения на Приднестровье, мы уже приняли меры реагирования"

Как добавил Резников, войска России активно маневрируют в районе украинских границ, в том числе в оккупированном Крыму. Корабли наблюдают в Азовском и Черном море, была неудачная попытка заблокировать весь Азов и доступ к одесским портам. А сейчас, под предлогом участия в учениях в Азовское море, вошли три больших десантных корабля и пять боевых кораблей и катера других классов, в том числе — один ракетный.

По словам министра Резникова, несмотря на информационные атаки, 2\3 населения Украины уверены, что государство сможет отстоять свои границы:

"72% украинцев доверяют нашей армии. И это настроение нужно сохранять, ведь оно и есть залогом победы", — акцентировал Резников.

[ + – ] Брифинг министра обороны Украины Алексея Резникова 21 февраля

Напомним, ранее Фокус писал о том, что на Украину нацелены 75% регулярных войск России. Как пишет американское издание CNN, в 60 км от украинской границы дислоцированы 120 батальонных тактических групп.

Также 21 февраля стало известно: в Штатах сообщают, что РФ составляет списки украинцев, которых "отправят в лагеря". Якобы в списки будут входить журналисты, активисты, религиозные меньшинства и ЛГБТК+.