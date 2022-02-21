В Україні продовжили посилений режим служби Нацполіції до 26 лютого (відео)

Передувало такому рішенню посилення обстрілів з боку бойовиків, внаслідок чого зафіксували смерть двох людей. Також є постраждалі.

За минулі вихідні 19-20 лютого, внаслідок обстрілів загинули двоє українських захисників, 7 військових зазнали поранень. Проросійські бойовики здійснили обстріл близько 32 населених пунктів, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

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21 лютого правоохоронці інформують, що через обстріли російських окупантів пошкоджено будинки та об'єкти інфраструктури, постраждали понад 30 будівель. Незаконні збройні формування вели вогонь поблизу Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки, Світлодарська та Залізного. Постраждали села та селища, такі як Старогнатівка, Гранітне, Луганське, Новогнатівка, Нью-Йорк, Новогригорівка, Дослідне, Піски, Богданівка, Мемрик, Павлопіль, Новотроїцьке, Зайцеве та Шуми.

Крім того, Красногорівка другу добу поспіль залишається без світла, тепла та води, спостерігають перебої зі зв'язком. У Мар'їнці пошкодили лінії електропередач. Військово-цивільна адміністрація, ДСНС та поліція організували пункти обігріву на базі школи, де можна отримати допомогу та зарядити мобільні телефони. Школярів перевели на дистанційне навчання.

21 лютого голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив про те, що посилений режим служби продовжили до 26 лютого. Клименко наголосив, що зараз спостерігають складний активний період гібридної війни.

За словами голови Нацполіції, правоохоронці спільно з Національною гвардією посилили пропускний режим та охорону на території Зони відчуження Чорнобильської АЕС. Крім того, близько 2 тисяч поліцейських охороняють 245 українських об'єктів критичної інфраструктури.

Ігор Клименко додав, що завдяки посиленому режиму служби в Україні минулого тижня рівень злочинності знизився на 15%.

21 лютого стало відомо, що ФСБ Росії заявила про "потрапляння з України снаряда" до прикордонного пункту в Ростовській області. Російські ЗМІ опублікували кадри нібито падіння боєприпасу в одноповерхову будівлю в полі, навколо якої немає жодної інфраструктури. Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував звинувачення Росії. За його словами, українська сторона не веде обстрілів і не має до них жодного стосунку.

Також 21 лютого Міністерство оборони України озвучило сценарії російської агресії. За словами міністра Олексія Резнікова, рівень загрози залишається високим.