Признание "Л/ДНР": Зеленский не исключил введение военного положения в Украине (видео)

По словам главы государства, международные партнеры должны отреагировать на признание Россией ОРДЛО и ввести новый пакет санкций, в том числе — против "Северного потока-2".

Президент Владимир Зеленский назвал главное условие, при котором будет введено военное положение в Украине. Об этом глава государства рассказал на брифинге, который проходил 22 февраля в Киеве.

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Глава государства назвал признание "Л/ДНР" очередным актом агрессии против Украины, на который страны Запада должны решительно отреагировать.

Владимир Зеленский в ходе брифинга призвал европейских союзников ввести новый пакет санкций против Российской Федерации, в том числе в отношении газопровода "Северный поток-2".

"В Украине решается будущее европейской безопасности, частью которой является Украина. Мир и Европа не могут допустить повторение трагических ошибок, которые были в Грузии в 2008 году. Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии. Эти санкции должны включать в себе полную остановку "Северного потока-2". Украина как никогда нуждается в усиленной поддержке партнеров в вопросах обороноспособности", — добавил глава государства, выступая на брифинге в Киеве.

Один из журналистов поинтересовался, могут ли объявить военное положение в Украине после признания Россией "Л/ДНР". Владимир Зеленский уточнил, что особый правовой режим может быть введен в случае начала "мощной войны".

[ + – ] Зеленский рассказал, могут ли объявить военное положение в Украине

Помимо этого, Владимир Зеленский не исключил разрыв дипломатический отношений с России после того, как Владимир Путин подписал указы о признании "независимости Л/ДНР". По его словам, соответствующая инициатива поступила ему от Министерства иностранных дел Украины.

"Я сейчас буду смотреть, прорабатывать этот вопрос (разрыв дипотношений с Россией — ред.) и другие действенные шаги по эскалации РФ. Мы считаем, что это был эскалационный шаг, это юридическая агрессия, которая дает достаточно прочный фундамент эскалации со стороны России и со стороны боевиков", — продолжил президент.

[ + – ] Зеленский не исключил разрыв дипотношений с Россией

Ранее сообщалось, что 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы, которыми признал независимость "Л/ДНР". Официальными документами российский лидер также распорядился ввести регулярные войска РФ на территорию ОРДЛО.

Ночью 22 феврая президент Украины Владимир Зеленский записал экстренное видеообращение, в котором обвинил Россию в выходе из Минских соглашений. По словам главы государства, указ Владимира Путина о признании "Л/ДНР" нарушает суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Совет Безопасности ООН на экстренном заседании, которое проходило 22 февраля, осудил действия Кремля в отношении оккупированных территорий Украины и призвал вернуться к дипломатии.