Арахамія назвав умову для запровадження воєнного стану в Україні (відео)

Під час спілкування із журналістами голова фракції "Слуга народу" уточнив, що до такого рішення потрібно бути готовим. Але прийматимуть його лише у разі "відкритої агресії" з боку Росії.

У Донецькій та Луганській областях можуть незабаром запровадити надзвичайний стан. Про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час спілкування з журналістами після зустрічі президента України з лідерами парламентських фракцій та груп, на якій також були присутні представники силових структур.

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За словами Арахамії, військовий стан на території України в Раді наразі не збираються вводити, доки не розпочнеться відкрита агресія з боку Росії. Водночас, питання запровадження надзвичайного стану у прикордонних областях "обговорили більш детально і, можливо, такі рішення підуть залежно від того, як розвиватиметься ситуація зараз".

Також на зустрічі обговорили необхідність ухвалювати законопроєкти, які посилюватимуть українські збройні сили. Зокрема, для спрощення прийому населення до територіальної оборони планується впровадити запис до неї через додаток "Дія". Також у Раді буде створено штаб із питань оборони.

Арахамія зазначив, що від завтра Верховна Рада почне працювати в посиленому режимі та вранці планує голосувати за введення санкцій проти депутатів Держдуми, які ухвалювали рішення про визнання "Л/ДНР".

"Завтра вранці ми голосуватимемо за накладення санкцій на російську Думу. На всіх понад 400, здається, депутатів, які ухвалювали це рішення про визнання цих територій", — заявив він.

На питання журналіста про його ставлення до того, що відбувається, Арахамія сказав, що у нього дуже негативна думка щодо виступів глави Росії Путіна і "взагалі щодо того шляху, який РФ обрала".

Нагадаємо, 21 лютого РФ визнала "Л/ДНР", за словами президента Росії Путіна, у межах Донецької та Луганської областей. Глава Кремля висловив сподівання, що "спірні питання" будуть вирішені у переговорах між Києвом та головами окупаційних адміністрацій Донбасу.

Сьогодні Рада федерації Росії дозволила Путіну використати російську армію на Донбасі.

Також Путін заявив, що Мінських угод більше немає. Визнання РФ незалежності "Л/ДНР" робить комплекс заходів щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі безглуздим, вважає президент Росії.