Арахамия назвал условие для введения военного положения в Украине (видео)

Во время общения с журналистами глава фракции "Слуга народа" уточнил, что к такому решению нужно быть готовым. Но принимать его будут только в случае "открытой агрессии" со стороны России.

В Донецкой и Луганской областях могут вскоре ввести чрезвычайное положение. Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в ходе общения с журналистами после встречи президента Украины с лидерами парламентских фракций и групп, на которой также присутствовали представители силовых структур.

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По словах Арахамии, военное положение на территории Украины в Раде на данный момент не собираются вводить, пока не начнется открытая агрессия со стороны России. В то же время, вопрос введения чрезвычайного положения в приграничных областях "обсудили более детально и, возможно, на такие решения пойдут в зависимости от того, как будет развиваться ситуация сейчас".

Также на встрече обсудили необходимость принимать законопроекты, которые будут усиливать украинские вооруженные силы. В частности, для упрощения приема населения в территориальную оборону, планируется внедрить запись в нее через приложение "Дия". Также в Раде будет создан штаб по вопросам обороны.

Арахамия отметил, что с завтрашнего дня Верховная Рада начнет работать в усиленном режиме и утром планирует голосовать за введение санкций против депутатов Госдумы, которые принимали решение о признании "Л/ДНР".

"Завтра утром мы будем голосовать за наложение санкций на российскую Думу. На всех более 400, кажется, депутатов, которые принимали это решение о признании этих территорий", — заявил он.

На вопрос журналиста о его отношении к происходящему, Арахамия сказал, что у него очень негативное мнение по поводу выступлений главы России Путина и "вообще относительно того пути, который РФ выбрала".

Напомним, 21 февраля РФ признала "Л/ДНР", по словам президента России Путина, в границах Донецкой и Луганской областей. Глава Кремля выразил надежду, что "спорные вопросы" будут решены в переговорах между Киевом и главами оккупационных администраций Донбасса.

Сегодня Совет федерации России разрешил Путину использовать российскую армию на Донбассе.

Также Путин заявил, что Минских соглашений больше нет. Признание РФ независимости "Л/ДНР" делает комплекс мер по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе бессмысленным, считает президент России.