"Они были убиты": Путин заявил, что Минских соглашений больше нет

Признание РФ независимости "Л/ДНР" делает комплекс мер по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе бессмысленным, считает президент России.

Минских соглашений по урегулированию вооруженного конфликта после признания квазигосударственных образований "Л/ДНР" больше не существует. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции о ситуации вокруг Украины и Донбасса.

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Россия была заинтересована в реализации этого комплекса мер, но власти Украины "свели к нулю" выполнение Минских договоренностей, отметил он.

Путин напомнил, что был одним из авторов этого документа от России.

"Они (минские соглашения) были убиты еще задолго до вчерашнего признания "республик" Донбасса. Их признание продиктовано публичными заявлениями руководства Украины, что не собирается выполнять эти соглашения, что еще здесь скажешь", – продолжил Путин.

По словам главы РФ, теперь Минских соглашений не существует и выполнять их не надо, ведь независимость "Л/ДНР" признали.

Напомним, что 21 февраля Путин подписал указы о признании "независимости Л/ДНР". Своим указом он распорядился ввести регулярные войска РФ на Донбасс.

Госдума России проголосовала за ратификацию соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с "Л/ДНР". Совет федерации 22 февраля разрешил Путину использовать вооруженные силы России на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на указы Путина, заявил, что Москва вышла из Минских соглашений, когда признала "независимость Л/ДНР".