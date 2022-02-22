"Вони були вбиті": Путін заявив, що Мінських угод більше немає

Визнання РФ незалежності "Л/ДНР" робить комплекс заходів щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі безглуздим, зазначив президент Росії.

Мінських угод щодо врегулювання збройного конфлікту після визнання квазідержавних утворень "Л/ДНР" більше не існує. Про це заявив президент Росії Володимир Путін на пресконференції щодо ситуації навколо України та Донбасу.

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Росія була зацікавлена в реалізації цього комплексу заходів, але влада України "звела до нуля" виконання Мінських домовленостей, зазначив він.

Путін нагадав, що був одним із авторів цього документа від Росії.

"Вони (мінські угоди) були вбиті ще задовго до вчорашнього визнання "республік" Донбасу. Їхнє визнання продиктоване публічними заявами керівництва України, що не збирається виконувати ці угоди, що ще тут скажеш", – продовжив Путін.

За словами глави РФ, наразі Мінських угод не існує і виконувати їх не треба, адже незалежність "Л/ДНР" визнали.

Нагадаємо, що 21 лютого Путін підписав укази про визнання "незалежності Л/ДНР". Своїм указом він розпорядився ввести регулярні війська РФ на Донбас.

Держдума Росії проголосувала за ратифікацію угод про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу з "Л/ДНР". Рада федерації 22 лютого дозволила Путіну використати збройні сили Росії на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на укази Путіна, заявив, що Москва вийшла з Мінських угод, коли визнала "незалежність Л/ДНР".