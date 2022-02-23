Зустріч Зеленського, Дуди та Науседи в Києві: про що говорили президенти України, Польщі та Литви

Глави трьох держав погодилися, що Росія загрожує всім країнам ЄС та НАТО, тому зовнішні фактори не мають послаблювати ці держави.

Польща та Литва підтримують Україну словами та ділом, зокрема підвищенням рівня обороноздатності. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу в Києві з головами Польщі та Литви Анджеєм Дудою та Ґітаанасом Науседою.

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"Захисні шоломи, боєприпаси, переносні ракетні комплекси "Stinger" — це все допомога наших друзів для українських військових. Литовські та польські дипломати залишаються працювати, це важливий сигнал підтримки", — заявив Зеленський.

Глава України звернув увагу на реакцію Литви та Польщі на визнання квазідержавних утворень "Л/ДНР" та наголосив на важливості посилення санкцій.

[ + – ] Зустріч трьох президентів у Києві

"Важливим є рішення Німеччини зупинити сертифікацію "Північного потоку – 2". Цей проєкт є зброєю, яку вже використовують проти України та Європи", — наголосив він.

Путіна треба зупинити

Президент Росії Володимир Путін має утриматися від військової агресії проти України, заявив під час брифінгу президент Польщі Анджей Дуда.

"Всі ми ходимо вузькою стежкою між миром і війною, яка не знає куди заведе Росію та світ. Потрібно про це пам'ятати", — зазначив глава Польщі.

[ + – ] Дії Росії загрожують Євросоюзу та НАТО, упевнені президенти.

Дії Росії, за його словами, загрожують Євросоюзу та східному флангу НАТО.

"Цей час для єдності ЄС і НАТО. Ми не можемо допустити, щоб внаслідок зовнішніх факторів було видно слабкість і різниця між державами-членами", – сказав Дуда.

Визнання незалежності "Л/ДНР"

Польща засуджує рішення Москви визнати незалежність "ДНР" та "ЛНР". За словами Дуди, цей агресивний крок перекреслює Мінські угоди та свідчить про неповагу до міжнародного права.

"Закликаємо Росію до деескалації та виведення війська від кордонів з Україною", — заявив він.

Дуда вважає, що Україна заслуговує набути статус кандидата на членство в Євросоюз.

Кремль переступив через "червону лінію"

Росія переступила через "червону лінію", адже Луганськ та Донецьк завжди будуть частиною України, зазначив під час виступу президент Литви.

"Ми стоятимемо поряд з братнім народом (України) і допоможемо всім, чим можемо. Тільки серйозна і сильна відповідь допоможе запобігти конфлікту", — впевнений він.

Зазначимо, що Рада нацбезпеки та оборони України 23 лютого вирішила запровадити надзвичайний стан у всіх регіонах країни, крім Донецької та Луганської областей через загрозу вторгнення РФ.

Зеленський 22 лютого допускав можливість введення воєнного стану в Україні, якщо Росія піде далі й влаштує "потужну війну".