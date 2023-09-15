Потенциал флота свели на нет: эксперт рассказал о последствиях ударов по кораблям РФ в Крыму

У россиян на треть уменьшилась возможность бить по Украине и блокировать украинские порты. Более того, враг отныне имеет меньше сил для сдерживания контрнаступления ВСУ.

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В ночь на 14 сентября 2023 года российское командование потеряло сразу два военных корабля, которые базировались в Севастополе. Десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону" попали под удары украинских ракет, причем эксперты уверены, что "Минск" уже не восстановить. Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, является ли потеря двух кораблей действительной болезненной для России. Об этом говорится в статье на портале "24 канала".

Мусиенко, возглавляющий Центр военно-правовых исследований, заявил, что удар действительно был болезненным. Отдельно эксперт проанализировал успешные действия Сил обороны Украины.

"Это явление системное. ВСУ выполняют две главные задачи в акватории Черного моря и готовили операцию долго, не менее двух недель. Мы видим системность, и все имеет свою хронологию и свой порядок", — пояснил эксперт ситуацию.

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Сгоревший БДК "Минск": в Минобороны РФ утверждают, что десантный корабль будет восстановлен

По его словам, теперь российские военные потеряли 30% возможностей для выполнения поставленных перед ними задач. В частности, Кремль ставил перед ЧФ РФ две задачи:

бить по территории Украины крылатыми ракетами "Калибр";

пытаться контролировать гражданские суда, которые находятся в районе Босфора и пытаются вывезти украинскую сельскохозяйственную продукцию.

Также эксперт перечислил два положительных последствия для ВСУ. Во-первых, выросли возможности для украинского контрнаступления, поскольку враг имеет меньше сил его сдерживать. Во-вторых, Украина вернула контроль над северной и северо-западной частями Черного моря.

Взрывы в Крыму: детали

В течение последних двух суток, 13 и 14 сентября, в Крыму прогремели взрывы в Севастополе и под Евпаторией. Взрывы в Севастополе — следствие попадания украинского оружия по судоремонтному заводу и двум военным кораблям. Взрыв под Евпаторией — уничтожение комплекса ПВО С-400 "Триумф".

Военные аналитики высказали предположение, что удар нанесли ракетами западного производства — крылатыми ракетами Storm Shadow. При этом отметили, что это уникальный случай в истории — обезвреживание подводной лодки таким "элементарным" способом без привлечения целого комплекса техники.

Между тем в Офисе президента Украины Владимира Зеленского заверили, что удар был нанесен исключительно украинским оружием. Эксперты предположили, что речь идет о противокорабельном комплексе "Нептун", который переделали для выстрелов по наземным целям.

Отметим, в сети можно найти список кораблей, которые входят в ЧФ ВС. В перечне 87 кораблей, среди них есть корабли-ракетоносители, подводные лодки-ракетоносители (7 шт.), десантные корабли. Аналитики ORYX подсчитали, что россияне за 500 дней войны потеряли 16 кораблей. Среди них — десантный корабль "Оленегорский горняк", который подбили под Новороссийском, и фрегат "Москва", который потопили на полпути в Одессу.

Напоминаем, в ночь на 15 сентября ВС РФ запустили по Украине 17 дронов-камикадзе Shahed-131, которые направлялись в направлении Херсонской области. Военная администрация подтвердила работу ПВО в двух областях. Днем 15 сентября прогремел взрыв в оккупированной Новой Каховке. Местные коллаборационисты обвиняют во взрывах ВСУ.