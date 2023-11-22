Хранят боеприпасы: "Атеш" нашел военную базу россиян в Тольятти (фото)

Партизаны узнали, что территория военного объекта РФ огорожена колючей проволокой, камерами наблюдения и другими средствами защиты.

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Украинское подполье провело ночную разведку на военной базе Российской Федерации в городе Тольятти Самарской области. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Наши агенты активно работают в Тольятти и передают информацию о местах дислокации ВС РФ и военных базах", — говорится в сообщении.

По информации партизан, на этот раз их агенты совершили вылазку на военный объект в Куниевском лесу.

Подпольщики отмечают, что территория военной базы огорожена колючей проволокой, камерами наблюдения и другими средствами защиты.

Кроме того, в движении добавили, что объект имеет собственную систему подачи воды и водохранилища.

"Согласно полученной информации там хранятся различные типы боеприпасов", — говорят в "Атэш"

Также украинское подполье поделилось координатами этого места: 53.480366, 49.409837

Всю полученную информацию оперативно передали в "необходимые руки".

Напомним, 20 ноября украинское подполье разведало военные логистические объекты в Ростове-на-Дону (Российская Федерация). Партизаны рассказали, что эти российские объекты организуют логистические маршруты и поставляют топливо всему южному региону России и войску на временно оккупированных территориях Украины.

Также 18 ноября стало известно о том, что украинские партизаны проникли в одну из частей Росгвардии во временно оккупированной Евпатории в Крыму. Во время вылазки удалось сделать разведку и узнать количество военной техники и личного состава врага.

17 ноября в "Атеше" сообщили, что подполье пробралось на территорию одной из частей Черноморского флота РФ во временно оккупированной Феодосии в Крыму. Партизанам удалось пробраться на территорию воинской части в то время, когда дежурная смена спала в неположенное время.