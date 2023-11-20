Их уничтожение нанесет ущерб РФ: "Атеш" разведал военные объекты в Ростове-на-Дону (фото)

Партизаны разведали базу горюче-смазочных материалов на улице Стрелковой в Ростове-на-Дону и "Южное Управление Дорожного Хозяйства МО РФ".

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Украинское подполье разведало военные логистические объекты в Ростове-на-Дону (Российская Федерация). Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Агент нашего движения разведал базу горюче-смазочных материалов на улице Стрелковой. Также было разведано "Южное Управление Дорожного Хозяйства МО РФ", которое организует автотранспортное и дорожное обеспечение российской армии", — говорится в сообщении партизанского движения.

Военные логистические объекты в Ростове-на-Дону

Партизаны рассказали, что эти российские объекты организуют логистические маршруты и поставляют топливо по всему южному региону России и войскам на временно оккупированных территориях Украины. Также база горюче-смазочных материалов обеспечивает близлежащий военный аэродром, который российские военные используют в военных целях, а потому он является "законной целью".

В "Атеш" отметили, что уничтожение этих объектов может нанести серьезный ущерб возможностям Российской Федерации.

"Работа ведется, вся информация была передана соответствующим органам", — добавили в сообщении подполья.

Напомним, 18 ноября стало известно о том, что украинские партизаны проникли в одну из частей Росгвардии во временно оккупированной Евпатории в Крыму. Во время "вылазки" удалось сделать разведку и узнать количество военной техники и личного состава врага.

17 ноября в "Атэш" сообщили, что подполье пробралось на территорию одной из частей Черноморского флота РФ во временно оккупированной Феодосии в Крыму. Партизанам удалось пробраться на территорию воинской части в то время, когда дежурная смена спала в неположенное время.