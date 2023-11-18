"Атеш" проник на территорию части Росгвардии в Евпатории: что удалось узнать (фото)

Партизаны узнали о месте и времени совещания командования части Росгвардии. Кроме этого, удалось узнать о количестве военной техники и личного состава врага.

Related video

Украинское подполье проникло в одну из части Росгвардии во временно оккупированной Евпатории в Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Атеш" проник в часть Росгвардии в Евпатории", — говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что агент подполья совершил "вылазку" в одну из частей Росгвардии в Евпатории, в результате чего удалось сделать разведку и узнать количество военной техники и личного состава оккупантов.

Кроме этого, "Атеш" узнал о месте и времени совещания командования части Росгвардии.

"Результаты не заставят себя ждать!" — отметили в партизанском движении.

Также украинское подполье поделилось координатами этой части Росгвардии в Евпатории — 45.1994020, 33.3856357.

Часть Росгвардии в Евпатории

Напомним, 16 ноября в партизанском движении "Атеш" сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации создали новые огневые точки возле временно оккупированной Евпатории. В частности, они были обнаружены во время разведки оборонительной местности между Евпаторией и Симферополем. В "Атеш" отметили, что враг осел на территории развлекательного комплекса "Солнышко", а вдоль травы выставил контрольно-пропускные пункты и огневые точки.

27 октября стало известно, что украинское подполье проникло на территорию военной базы врага в Евпатории. Партизаны отметили, что враг продолжает укреплять город.

18 октября партизаны рассказали о том, что зафиксировали переброску российскими оккупантами советских самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" в Евпаторию. По мнению подполья, российские военные несут большие потери на фронте, поэтому вынуждены прибегать к использованию устаревшей техники.