ВС РФ укрепляют Евпаторию: партизаны проникли на территорию военной базы оккупантов (фото)

По информации "Атеш", людей и автомобили, которые прибывают на военную базу, осматривают в контрольно-пропускном пункте с помощью служебных собак.

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Вооруженные силы Российской Федерации продолжают укреплять временно оккупированную Евпаторию в Крыму. Партизаны проникли на территорию военной базы оккупантов. Об этом "Атеш" сообщает в Telegram-канале.

Агенты ведут пристальное наблюдение за 68-м отдельным морским инженерным полком КЧФ (в/ч 86863).

По их информации, людей и автомобили, которые прибывают на военную базу, осматривают в контрольно-пропускном пункте с помощью служебных собак.

"Также на КПП установлена камера видеонаблюдения", — отметили в сообщении.

В "Атеш" добавили, что партизаны прилагают максимальные усилия, чтобы держать на контроле все виды деятельности оккупантов в Крыму для быстрого информирования Сил обороны Украины.

Напомним, 18 октября партизанское движение "Атеш" сообщило о переброске в Евпаторию в Крыму российскими военными советских самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика". В подполье отметили, что враг несет большие потери, поэтому вынужден использовать устаревшую технику, которая уже не способна выполнять необходимые задачи.

17 октября украинское подполье заявило, что Вооруженные силы Российской Федерации начали перебрасывать значительные ресурсы в Джанкой во временно оккупированном Крыму. По данным партизан, враг готовится к обороне Крыма, ведь чувствует неуверенность из-за возможного удержания Херсонской и Запорожской областей.