"Ждем больших фейерверков": "Атеш" обнаружил базу ВС РФ в Донецкой области (видео)

Мобилизованные российские военные прибывают на базу в селе Урзуф, после чего их отправляют на фронт, рассказали партизаны.

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Украинское подполье обнаружило базу Вооруженных сил Российской Федерации в Донецкой области. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Facebook.

"Атеш" обнаружил базу оккупантов в Донецкой области", — говорится в сообщении.

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Агенты партизанского движения заметили базу врага в селе Урзуф, что на границе Донецкой и Запорожской областей. Подполье отметило, что до оккупации села там была расположена часть Вооруженных сил Украины, однако уже после — базу заняли российские войска. В частности, к ней прибывают мобилизованные россияне, которых затем отправляют на фронт.

Кроме этого, партизаны поделились ее координатами — 46.909808,37.119361.

"Данные о размещении уже переданы нужным людям, ждем большие фейерверки", — добавили в "Атеш".

Напомним, 14 ноября стало известно о том, что во временно оккупированном Крыму украинское подполье обнаружило склад горюче-смазочных материалов, который имеет большое значение для Вооруженных сил Российской Федерации. На территории склада и поселка Октябрьское партизаны зафиксировали высокую активность военной техники оккупантов.

9 ноября в партизанском движении "Атеш" сообщили об очередной разведке 126-й отдельной бригады береговой обороны Российской Федерации во временно оккупированном Крыму. Партизанам удалось узнать количество, состояние и номенклатуру военной техники врага.