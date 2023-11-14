Высокая активность военной техники ВС РФ: "Атеш" обнаружил важный склад в Крыму (видео)

В поселке Октябрьское подполье обнаружило состав горючего, имеющего большое значение для Вооруженных сил Российской Федерации, рассказали партизаны.

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Во временно оккупированном поселке Октябрьское (другое название Биюк-Онлар, — ред) в Крыму украинское подполье обнаружило состав горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе "Атеш" в Telegram.

"Наш агент обнаружил состав ГСМ оккупантов в поселке Октябрьское. Этот состав имеет большое значение для российских войск", — говорится в сообщении.

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В подполье отметили, что на территории этого состава и поселка наблюдается высокая активность военной техники Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме этого, партизаны поделились координатами российского состава – 45.287290, 34.126670.

Агенты "Атеш" подчеркнули, что продолжают находить российские военные объекты на территории временно оккупированного Крыма и успешно передавать собранную информацию Вооруженным силам Украины.

Добавим, что поселок Октябрьское (другое название Биюк-Онлар) расположен в степной части полуострова в 43 километрах от Симферополя.

Военная техника ВС РФ в Крыму: что известно

9 ноября стало известно о том, что украинское подполье провело разведку 126-й отдельной бригады береговой обороны Российской Федерации во временно оккупированном Перевальном в Крыму. Партизаны узнали количество, состояние и номенклатуру военной техники бригады. Кроме того, стало известно, что враг активно использует цистерны с топливом.

7 ноября в "Атеше" заявили о перекидывании российской военной спецтехники, предназначенной для проведения ремонтов, в Евпаторию. В частности, партизаны заметили ремонтно-эвакуационную машину РЭМ-КЛ.

1 ноября российские военные опрокидывали устаревшую военную технику в Крыму. Подполье зафиксировало перемещение трех РСЗО, БМ-27 "Ураган", модификации 1975 года, восьми гаубиц "Д-30".

Напомним, 24 октября партизанских рук заметил размещение военной авиации на территории аэродрома "Кировское" у Феодосии в Крыму. На территории аэродрома разместили большое количество боевых самолетов, вертолетов и беспилотников разных типов.