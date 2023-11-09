"Потери зашкаливают": новая партия мобилизованных прибыла в оккупированный Джанкой, — "Атеш" (фото)

Во временно оккупированном Крыму военные госпитали переполнены ранеными военными Вооруженных сил Российской Федерации, поэтому враг использует гражданские больницы, рассказали в украинском подполье.

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Новая партия российских мобилизованных прибыла во временно оккупированный Джанкой в Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram 9 ноября.

"Агенты "Атеш" сообщают, что после недолгого затишья в Джанкой прибывают новые мобилизованные", — говорится в сообщении.

В украинском подполье отметили, что новоприбывших направляют в воинскую часть, которая расположена возле аэродрома, а затем — на линию фронта.

Российские мобилизованные в Джанкое Российские мобилизованные в Джанкое

Кроме этого, партизаны отметили, что на временно оккупированном полуострове военные госпитали переполнены ранеными российскими военными, в результате чего враг начал использовать гражданские больницы.

"Потери россиян зашкаливают. Любая другая страна прекратила бы уже ведение захватнической войны, но не РФ", — рассказали в подполье.

Добавили, что это является результатом более чем 20-летнего правления российского президента Владимира Путина с политикой обмана и террора собственного населения.

Напомним, 17 октября в украинском подполье сообщили, что российские военные, вероятно, боятся успешного контрнаступления украинских военных, а потому начали перебрасывать значительные ресурсы во временно оккупированный Джанкой. В частности, военные грузовые транспорты регулярно отправлялись к аэродрому, что может означать наличие сил ВС РФ на этом объекте.

6 ноября в партизанском движении "Атеш" заявили, что оккупанты терроризируют мирное население во временно оккупированном Джанкое. В подполье отметили, что российское руководство поощряет террор своих военных на временно оккупированных территориях, как следствие количество преступлений начало расти.