"Начало конца": "Атеш" проник в 810-ю бригаду морской пехоты в Севастополе (фото)

По информации партизан, в соответствующей бригаде служат 3137 оккупантов. Подавляющее большинство российских военных состоит из мобилизованных и контрактников-водителей.

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Украинское подполье разведало штаб 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

Агенты совершили вылазку в парк воинской части 13140 (810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты) в Севастополе.

По информации партизан, удалось разведать военную технику и личный состав, который несет службу на контрольно-техническом пункте части.

Подполье отметило, что в соответствующей бригаде служат 3137 оккупантов. Агенты добавляют, что подавляющее большинство российских военных состоит из мобилизованных и контрактников-водителей.

"Наши агенты уже пробрались в воинские части в Крыму! Это начало конца для российских оккупационных сил на острове. Координаты: 44.560247, 33.416288", — добавляют в сообщении.

Напомним, 2 декабря в партизанском движении "Атеш" сообщили, что украинские подпольщики провели рейд в тылу российских оккупантов в Сакском районе в западной части временно оккупированного Крымского полуострова. В ходе разведки обнаружили несколько скрытых мест временной дислокации врага, инженерные сооружения и системы противовоздушной обороны.

Также 30 ноября партизаны рассказали, что украинские военные уничтожили позицию российской противовоздушной обороны в Скадовске Херсонской области. Деталей ликвидации ПВО неизвестны, однако в подполье заявили об уничтожении как минимум одного зенитно-ракетного комплекса и двух оккупантов.

22 ноября в движении "Атеш" сообщили о том, что партизаны разведали размещение российских оккупантов во временно оккупированной Горловке Донецкой области. В частности, личный состав ВС РФ разместился в профилактории.