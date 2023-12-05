Використовують тактику КДБ: "Атеш" розповів, як в Криму репресують російських строковиків

Через репресії у військових частинах окупантів три матроси вчинили суїцид. Для уникнення проблем під час служби російським військовим пропонують підписати контракт, розповіли в українському підпіллі.

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У військових частинах РФ у тимчасово окупованому Криму репресують солдатів строкової служби. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Окупанти репресують солдатів строкової служби, примушуючи їх підписувати контракти", — йдеться у повідомленні.

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Агенти партизанського руху з-поміж російських військових повідомили про погіршення становища у військових частинах в Криму. У підпіллі заявили, що ФСБ використовує тактику КДБ у боротьбі з інакодумством стосовно військових РФ. Зокрема, у військових частинах знаходять солдатів, які готові доносити на своїх товаришів по службі.

"Ці "люди" мають особливий статус та працюють за привілеї: додаткова грошова підтримка, просування по службі та можливість не потрапити на фронт", — розповіли в "Атеш".

Також російське командування вживає всіх можливих заходів для збільшення числа контрактників серед мобілізованих та строковиків. Партизани зазначили, що за допомогою контрактників чиниться тиск на солдатів-строковиків — їх б'ють, принижують, створюють проблеми під час чергувань, відмовляють у відгулах. У результаті таких "заходів" три матроси вчинили суїцид. Росія ретельно приховує від громадської ці факти.

В "Атеш" повідомили, що командування ЧФ активно приїжджає на перевірки в частини, які мають великі бойові втрати, в результаті чого ускладнюються умови служби для строковиків та мобілізованих. Для уникнення проблем під час служби всім військовим пропонують підписати контракт.

Нагадаємо, 4 грудня українське підпілля розповіло про розвідку штабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. "Атеш" вдалося розвідати військову техніку та особовий склад ворога.

2 грудня стало відомо, що партизанський рух "Атеш" провів рейд у тилу російських військових у Сакському районі в Криму. Підпілля виявило декілька прихованих місць тимчасової дислокації ворога, інженерні споруди й системи ППО.